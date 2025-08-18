Культура

Президент присвоил звание «Заслуженный работник культуры РФ» псковскому балалаечнику Константину Абабкову

За достигнутые успехи в профессиональной деятельности главному дирижеру и руководителю Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева Константину Абабкову присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Константин Абабков — псковский музыкант-народник, виртуоз-балалаечник и обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской». Более 40 лет своей жизни посвятил музыке и игре на исконно русском инструменте — балалайке.

Его рекорд по непрерывной игре на народном инструменте в течение 60 минут занесен в Книгу рекордов России в День народного единства.