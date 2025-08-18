Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
Три кита успеха
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Культура 18.08.2025 10:000 Зачем Пскову ЮНЕСКО 18.08.2025 14:470 Спасы в Пскове: по пути истории к самым корням 18.08.2025 13:360 Президент присвоил звание «Заслуженный работник культуры РФ» псковскому балалаечнику Константину Абабкову 18.08.2025 13:000 Псковичей приглашают посетить палаты у Сокольей башни 18 августа 18.08.2025 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 18.08.2025 11:280 Фильм «Пророк» покажут в псковском музее на «Ночи кино»
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:444 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 12.08.2025 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ» 12.08.2025 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове 11.08.2025 18:480 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Президент присвоил звание «Заслуженный работник культуры РФ» псковскому балалаечнику Константину Абабкову

18.08.2025 13:36|ПсковКомментариев: 0

За достигнутые успехи в профессиональной деятельности главному дирижеру и руководителю Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева Константину Абабкову присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.  Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Константин Абабков — псковский музыкант-народник, виртуоз-балалаечник и обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской». Более 40 лет своей жизни посвятил музыке и игре на исконно русском инструменте — балалайке.

Его рекорд по непрерывной игре на народном инструменте в течение 60 минут занесен в Книгу рекордов России в День народного единства.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 9 человек
18.08.2025, 14:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга с участницами конкурса «Миссис Россия-2025» 18.08.2025, 14:530 Фестиваль «Лешуга» в Пскове собрал 31 000 любителей яблок 18.08.2025, 14:470 Спасы в Пскове: по пути истории к самым корням 18.08.2025, 14:390 Богом зданные пещеры в Псково-Печорском монастыре будут закрыты 27-29 августа
18.08.2025, 14:201 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025, 14:110 Биржевая стоимость АИ-92 обновила рекорд 18.08.2025, 13:540 Псковские приставы взыскали 135 тысяч рублей за сгоревший автомобиль 18.08.2025, 13:360 Президент присвоил звание «Заслуженный работник культуры РФ» псковскому балалаечнику Константину Абабкову
18.08.2025, 13:260 Участницы конкурса «Миссис Россия-2025» станут гостями брифинга в пресс-центре ПЛН 18.08.2025, 13:230 «Великолукский благовест» откроет празднование 859-летия города 18.08.2025, 13:170 Обход домов избирателей в Псковской области проведут с 25 августа по 10 сентября 18.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам?
18.08.2025, 13:000 Псковичей приглашают посетить палаты у Сокольей башни 18 августа 18.08.2025, 12:550 Движение транспорта в псковском посёлке Силово-Медведово ограничили до 18 сентября 18.08.2025, 12:460 «Постскриптум»:  Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам? 18.08.2025, 12:450 ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова
18.08.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Запрет на запреты 18.08.2025, 12:320 За неделю в Псковской области выявили 37 пьяных водителей 18.08.2025, 12:250 Движение транспорта и продажу алкоголя ограничат в Великих Луках 23 августа 18.08.2025, 12:160 Меньше 15% псковичей зарабатывают выше среднего показателя по России
18.08.2025, 12:090 В Великих Луках пропала женщина в серой куртке 18.08.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 18.08.2025, 11:560 На Солнце возникла новая корональная дыра 18.08.2025, 11:480 В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с записью к врачу
18.08.2025, 11:380 Стало известно, насколько жители СЗФО любят ставить лайки своим коллегам 18.08.2025, 11:280 Фильм «Пророк» покажут в псковском музее на «Ночи кино» 18.08.2025, 11:190 «ГорДозор»: Запрет на запреты 18.08.2025, 11:120 Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
18.08.2025, 11:050 Ремонт европейских автомобилей в РФ подорожал за год на 26% 18.08.2025, 10:550 «Бархатные сезоны» вновь пройдут на террасе отеля «Покровский» 12 сентября 18.08.2025, 10:530 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Кто такие «дети боярские» и кто их «родители»? 18.08.2025, 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО
18.08.2025, 10:430 Десять хозяйственных построек горели в Пскове 18.08.2025, 10:420 Власти готовят меры поддержки спроса на жилье 18.08.2025, 10:270 Единый день приемов участников СВО по вопросам медобеспечения пройдет в Пскове 18.08.2025, 10:110 Мусорный контейнер сгорел в доме на улице Юбилейной в Пскове
18.08.2025, 10:000 Зачем Пскову ЮНЕСКО 18.08.2025, 09:500 Следователи призвали подписываться на новый интернет-ресурс 18.08.2025, 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025, 09:310 17% псковичей готовы сдавать нормативы ГТО при условии предоставления дней отдыха — опрос
18.08.2025, 09:310 Специальная акция «Сырный вторник» проходит в фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья» 18.08.2025, 09:150 В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка 18.08.2025, 09:000 Продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли на 10% 18.08.2025, 08:410 В свободной продаже появились новые подделки лекарств от ожирения
18.08.2025, 08:200 В Госдуме предупредили о штрафах за рекламу на фасадах домов 18.08.2025, 08:000 Движение на улице Вокзальной в Пскове ограничили до 30 сентября 18.08.2025, 07:310 Россиянам раскрыли, где быстрее всего растут зарплаты 18.08.2025, 07:010 Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку на школьников
17.08.2025, 22:000 Неофолк-коллектив CAILLEACH выступил на фестивале «Лешуга» в Пскове 17.08.2025, 21:402 Псковичка завоевала титул «Первая Вице-Миссис Россия - 2025» 17.08.2025, 21:200 В МВД рассказали, как защитить данные на «Госуслугах» от злоумышленников 17.08.2025, 21:000 Игры способны активировать кору головного мозга, рассказала эксперт
17.08.2025, 20:400 Британский актер Теренс Стэмп скончался на 88-м году жизни 17.08.2025, 20:200 Группа «Ягода» выступила на фестивале «Лешуга» в Пскове 17.08.2025, 20:000 Дожди и снижение температуры прогнозируют на Северо-Западе России на предстоящей неделе 17.08.2025, 19:400 Пскович выступит в финале шоу «Перепой звезду» на Первом канале 17 августа
17.08.2025, 19:200 Праздник псковского музея «СПАСибо за все» начался во Дворе Постникова 17.08.2025, 19:000 Певица Екатерина Ряжских выступила на фестивале «Лешуга» в Пскове 17.08.2025, 18:400 Александр Котов поздравил псковских авиаторов с Днём Воздушного флота России 17.08.2025, 18:200 ДТП произошло у телецентра в Пскове
17.08.2025, 18:000 17 человек погибли в Псковской области при пожарах из-за неосторожного курения 17.08.2025, 17:400 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 18 августа 17.08.2025, 17:200 55-летие СНТ «Пристань -1» отметили в Псковской области 17.08.2025, 17:000 Кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 18 августа
17.08.2025, 16:400 В России предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи 17.08.2025, 16:200 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в храме блаженной Ксении Петербургской в Пскове 17.08.2025, 16:000 Путин обсудил итоги переговоров на Аляске с Лукашенко и Токаевым 17.08.2025, 15:400 Будущие псковские полицейские посетили мемориал в Выбутах
17.08.2025, 15:200 День образования Всероссийского общества инвалидов отмечается 17 августа 17.08.2025, 15:001 100 единиц нового оборудования поступило в Псковский филиал областной больницы 17.08.2025, 14:400 Новый асфальт появился на нескольких улицах в Пскове 17.08.2025, 14:200 Александр Козловский поздравил Новоржев с 248-й годовщиной
17.08.2025, 14:000 В Пскове полиция продолжает поиски мужчины со шрамом на груди 17.08.2025, 13:400 Авиабилеты на Новый год могут подорожать до 500% 17.08.2025, 13:200 На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли почти все пятна 17.08.2025, 13:000 Акцию «Водитель, пропусти поезд!» провели в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru