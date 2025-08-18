Культура

Мисс Вселенная Оксана Федорова выступит в Псковской области

Вместе с солистом Большого театра России Владимиром Байковым под аккомпанемент Анны Сысоевой «Мисс Вселенная-2002», телеведущая и уроженка города Пскова Оксана Федорова исполнит вокальные сочинения композитора-юбиляра П.И. Чайковского, а также романсы и арии из опер Н.А. Римского-Корсакова и, конечно, М.П. Мусоргского, а проведет концерт Гюльнара Масляева на вечере вокальной музыки.

«Я родилась в Пскове и искренне люблю свой город. Псковская земля невероятно богата талантами – здесь жили и создавали свои шедевры Пушкин, Римский-Корсаков, Мусоргский. Я давно хотела побывать в усадьбе Модеста Петровича Мусоргского, чтобы в полной мере прочувствовать атмосферу, в которой происходило становление великого композитора. И совсем скоро это желание осуществится! Приглашаю всех желающих заглянуть в дом, где прошли детские годы великого композитора, и насладиться вокальными шедеврами!» – сказала Оксана Федорова.

Вечер состоится 23 августа в 16.00 в Музее-усадьбе М.П. Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района Псковской области.