Культура

Музей Победы предлагает псковским школам воспользоваться календарем возможностей

Ученикам и педагогам Псковской области Музей Победы предлагает познакомиться с календарем возможностей к новому, 2025/26 учебному году. В нем в удобном формате собрана информация обо всех проектах, акциях, конкурсах и выставках Музея Победы, в которых могут принять участие школьники, педагоги, активисты и руководители школьных музеев со всей страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотография: Музей Победы

«Справочник объединил информацию обо всех онлайн- и офлайн-мероприятиях Музея Победы. Здесь представлены как ставшие уже традиционными проекты - Международный фестиваль Правильного кино, конкурсы рисунков «Нарисуй Ёлку Победы», «Защитники Отечества» и «Открытка Победы», флешмобы «Искра Надежды», «Свеча памяти», «Цвета Российского флага», так и новые – «Голоса Победы», «Дети о Победе», «Музейный актив – команда страны». Форма календаря позволяет эффективно использовать ресурсы главного военно-исторического музея страны в воспитательной работе в любой школе любого региона», — подчеркнула директор Детского центра Музея Победы, почетный работник сферы образования Российской Федерации Елена Слесаренко.

Также в календаре содержатся ссылки на онлайн-экскурсии и планшетные выставки, приуроченные к юбилейным историческим датам. В него также вошел график экспонирования выставок школьными музеями из разных регионов на площадке музея на Поклонной горе.

Календарь содержит краткое описание и QR-коды на страницы сайта Музея Победы и его проектов, где можно узнать все подробности о событиях. Присоединиться к многочисленным мероприятиям и акциям могут не только участники программы «Школьный Музей Победы», но и любые школы нашей страны и даже зарубежья.

Календарь возможностей доступен для всех желающих на сайте.