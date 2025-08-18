Культура

Молодёжь приглашают на краеведческую прогулку «Псков поэтический»

Псковский городской молодёжный центр приглашает жителей и гостей города на повторную краеведческую прогулку «Псков поэтический», которая состоится 24 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Маршрут «Псков поэтический» пройдёт по знаковым точкам, связанным с именами выдающихся поэтов: Александра Пушкина, Саши Чёрного, Евгения Евтушенко, Иосифа Бродского. Участники услышат истории, стихи и неожиданные факты, а также познакомятся с творчеством современных авторов, вдохновлённых городом.

«Последние летние дни — отличное время, чтобы остановиться, оглянуться по сторонам и почувствовать особую атмосферу родного города», — отмечают организаторы.

Встреча назначена в 17:00 у Ольгинской часовни (Ольгинская набережная, 4А). Запись на прогулку осуществляется через сообщения группы духовно-нравственного направления молодёжного центра.