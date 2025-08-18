Культура

«Псковский русский народный хор» выступил на ВДНХ в Москве

️Заслуженный коллектив народного творчества «Псковский русский народный хор» выступил на ВДНХ в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации Пскова.

Фотографии: управление культуры администрации Пскова

Псковичи стали частью масштабного гастрономического фестиваля «Вкусы России» — праздника традиций, вкусов и талантов со всей страны.

«Наши артисты подарили москвичам и гостям столицы незабываемые впечатления, представив яркие песенно-танцевальные номера, отражающие самобытность и уникальность культуры Псковской области», - уточнили в управлении.