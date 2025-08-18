Культура

1 сентября в Пскове пройдет акция «В музей за знаниями»

1 сентября в Псковском музее-заповеднике пройдет акция «В музей за знаниями», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Для сборных и организованных групп пройдет ряд культурно-образовательных программ.

1 сентября, 15.00 – культурно-образовательная программа «Изразца ковёр цветной».

На мастер-классе гости узнают историю изразцов, их значение в прикладном творчестве, церковном зодчестве, технологию производства, смысл изображений. Закончится программа творческим заданием.

Место проведения: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Запись на программу.

Дополнительная информация по телефонам: +78112292259, +78112292260.

1 сентября, 15.00 – интерактивная культурно-образовательная программа «Кто в доме хозяин».

Программа знакомит с интерьером крестьянской избы, бытом крестьян через интеллектуально-познавательный поиск хозяина и хозяйки дома. Заканчивается программа мастер-классом по изготовлению традиционной обережной куклы.

Место проведения: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).

Запись на программу.

Дополнительная информация по телефону: +78112331390 (доб. 1).

1 сентября, 15.00 – интерактивная культурно-образовательная программа «Как учили в старину».

Программа знакомит участников с историей создания русской азбуки и обучением грамоте на Руси. Участники попробуют выводить гусиными перьями и чернилами буквы славянской азбуки и русского алфавита, познакомятся с основами арифметики.

Место проведения: Псковский кремль, Приказная палата (улица Кремль, 4).

Запись на программу и дополнительная информация по телефону: +78112331065.

Мероприятия для организованных групп (школьные классы)

1 сентября, 12.00 – культурно-образовательная программа «Куда ведут старинные ступени».

На программе «Куда ведут старинные ступени» расскажут о богатой купеческой усадьбе купцов Постниковых, построенной в конце XVII века на Запсковье. «Старинные ступени» приведут в разные интерьеры дома и истории. Гости познакомятся с судьбой Николая Резанова, путешественника, предпринимателя и дипломата, который когда-то работал прямо в этом доме. Также участники программы прикоснутся к искусству загадочной и закрытой страны XVIII века – Японии, увидят экспонаты выставки «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове».

Место проведения: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Дополнительная информация и запись по телефону: +78112292259, +78112292260.

1 сентября, 13.00 – интерактивная культурно-образовательная программа «Как учили в старину».

Программа знакомит участников с историей создания русской азбуки и обучения грамоте на Руси. Участники попробуют выводить гусиными перьями и чернилами буквы славянской азбуки и русского алфавита, познакомятся с основами арифметики.

Место проведения: Псковский кремль, Приказная палата (улица Кремль, 4).

Запись на программу и дополнительная информация по телефону: +78112331065.

1 сентября, 13.00 – интерактивная культурно-образовательная программа «Кто в доме хозяин».

Программа знакомит с интерьером крестьянской избы, бытом крестьян через увлекательный и интеллектуально-познавательный поиск хозяина и хозяйки дома. Заканчивается программа мастер-классом по изготовлению традиционной обережной куклы.

Место проведения: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).

Дополнительная информация и запись по телефону: +78112331390 (доб. 1).

1 сентября, 14.00 – культурно-образовательная программа «Изразца ковёр цветной».

На мастер-классе гости узнают историю изразцов, их значение в прикладном творчестве, церковном зодчестве, технологию производства, смысл изображений. Закончится программа творческим заданием.

Место проведения: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Дополнительная информация и запись по телефонам: +78112292259, +78112292260.

Мероприятия для организованных групп проводятся строго по предварительной записи.