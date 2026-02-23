 
Культура

Масленицу широко отметили в Псковском музее-заповеднике

Гуляния по случаю Масленицы прошли в Палатах у Сокольей башни. Гостей традиционно ждали уличные забавы, мастер-классы и угощения. Мероприятие посетили порядка 150 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Зиму мы провожаем сегодня грандиозно! Начался наш праздник с театрализованного представления и выступления ансамбля «Уграда». А в русской избе мы рассказали гостям о масленичных традициях, о том, как печь блины и с чем ели блины псковичи. В музейной мастерской гостей развлекали традиционными мастер-классами: по созданию игрушки из джута и по росписи деревянной матрешки», – рассказала режиссер массовых мероприятий псковского музея Ольга Гущина.

В этот день к гуляниям присоединились не только жители города, но и гости. Участниками праздника стали школьники из Москвы.

«Мне все очень понравилось! Мы водили хороводы, перетягивали канат, я вкусненько поел и попил чай. Также мы плели коз, и я много чего узнал. Например, из каких материалов раньше плели подобные игрушки», – поделился впечатлениями учащийся одной из московских школ Максим.

 

Впервые партнером музейного праздника стал Псковский хлебокомбинат. Поэтому в Палатах у Сокольей башни гостей угощали горячим чаем с ароматными булочками псковского производства.

«Благодарим всех участников мероприятия и делимся фоторепортажем. Ищите себя на фото и сохраняйте яркие кадры на память о времени, проведённом в музее», - отметили в пресс-службе музея.

