В Домах культуры Псковского округа прошли концерты ко Дню защитника Отечества

В Домах культуры Псковского округа прошли концертные программы, посвященные Дню защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Фото здесь и далее: Администрация Псковского округа

Артисты Псковского районного центра культуры поздравили мужчин с праздником вокально-хореографическими номерами.

Военный оркестр 234 полка 76 дивизии ВДВ выступил на сцене Дома культуры в Писковичах.

«Музыканты совместно с артистами Дома культуры подарили зрителям незабываемые впечатления от музыки, с которой наши защитники во все времена шли и идут к Победе!» - отметили в администрации.