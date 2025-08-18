Культура

Большой концерт-премьера состоится в Доме офицеров Пскова 12 сентября

Дом офицеров Пскова готовится к старту нового творческого сезона. Большой концерт-премьера состоится 12 сентября в 18:30 в концертном зале, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Фото здесь и далее: Дом офицеров Пскова

Концерт-премьера символично дает старт началу целого цикла разножанровых творческих программ, объединяющих зрителей и любимых публикой артистов.

«Концерт-премьера – это эксклюзивный микс дебютов новых исполнителей, запуск новых хитов и повтор, по многочисленным просьбам зрителей, творческих номеров-лидеров концертных программ прошлых сезонов. Объединят и помогут создать творческий диалог артистов со зрителем молодые и креативные ведущие», - рассказали в Доме офицеров.

В преддверии открытия сезона Дом офицеров присоединяется к общероссийскому празднику «День знаний». 1 сентября в 14:00 пройдет праздничная программа «Все у нас на 5».

«Выступления лучших детских коллективов Дома офицеров, удивляющих зрителей своим мастерством и артистизмом, помогут в начале учебного года создать позитивное настроение у детей, родителей и педагогов. Перед мероприятием для всех желающих окунуться в мир творчества, музыки и веселья, ожидает встреча с яркими сказочными персонажами и интерактивные развлечения. Приходите, друзья! Пусть музыка, творчество и радость станут вашими верными спутниками в новом сезоне и новом учебном году», - добавили в Доме офицеров.