Культура

Псковичей приглашают на бесплатный просмотр фильма с Юрой Борисовым в «Ночь кино»

Историко-краеведческая библиотека Пскова на площади Ленина присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдёт в этом году в десятый раз. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова, 23 августа для участников акции в библиотеке будет организована выставка «Мы и кино» с обзором книг, а также викторина «КиноБинго».

А в 18.00 в актовом зале библиотеки начнётся просмотр музыкального байопика режиссёра Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» с номинантом на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Юрой Борисовым в главной роли.

Предварительная запись желающих посмотреть фильм по телефону: 8 (8112) 33-11-23.

Всероссийская акция «Ночь кино – 2025» проводится при поддержке Минкультуры России и МИД России. Операторами акции являются РОСКИНО и Фонд кино. Соорганизатор акции – Российский фонд культуры.