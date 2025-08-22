Культура

Патриотические снимки псковичей с триколором вошли в виртуальную выставку Музея Победы

Патриотические фотографии, сделанные жителями Псковской области, вошли в грандиозный виртуальный российский флаг, который 22 августа на своем сайте развернул московский Музей Победы. Акция была приурочена ко Дню Государственного флага России, событие стало итогом всероссийского флешмоба «Цвета российского флага».

Фотографии здесь и далее с сайта Музея Победы

«Всего в рамках флешмоба жители из всех регионов нашей страны прислали свыше шести тысяч креативных фотографий с триколором. Наибольший интерес к флешмобу традиционно проявили дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет, приславшие более 3 тысяч творческих работ. Среди работ не только снимки с триколором, но и трехцветные композиции из бумаги, шаров, цветов, вышивки и многое другое», — рассказали в Музее Победы.

В День российского флага на сайте также открылась виртуальная выставка со всеми фотоработами участников. До 31 августа интернет-пользователей приглашают проголосовать за понравившиеся работы. Итоги будут опубликованы на сайте музея 4 сентября. Восемь участников, набравших наибольшее количество голосов, станут победителями в категории «Приз зрительских симпатий». Также будут объявлены победители в спецноминациях, которые учредители партнеры акции. Авторы самых интересных и запоминающихся фотографий получат призы от организаторов флешмоба, а все участники — именные сертификаты по электронной почте.

Кроме того, впервые в рамках флешмоба участники снимали видео с исполнением припева песни «Россиянка я» проекта «Главные детские песни». Самые яркие записи войдут в единый видеоролик, который опубликуют в день подведения итогов.

Онлайн-флешмоб проводят Музей Победы, крупнейший оператор платного ТВ в России «Триколор» и телеканал «День Победы».