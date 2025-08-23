Все объекты Псковского музея закроют на санитарные дни 26, 27 и 28 августа. Об этом сообщили в Псковском музее-заповеднике.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
26 августа будут закрыты (вторник):
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
27 августа (среда):
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни.
28 августа (четверг):
- Варлаамовская и Высокая башни.
В музее отметили, что в связи с большим спросом в летний туристический сезон будут открыты два объекта. К посещению будут доступны:
- Приказная палата Псковского кремля с 10:00 до 15:00 (касса до 14:00);
- Картинную галерею с 10:30 до 15:00 (касса до 14:30).