Культура

Объекты Псковского музея закроют на санитарные дни

Все объекты Псковского музея закроют на санитарные дни 26, 27 и 28 августа. Об этом сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

26 августа будут закрыты (вторник):

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Власьевская башня;

Плоская башня;

Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

Музей-квартира В.И. Ленина;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

27 августа (среда):

Двор Постникова;

Палаты у Сокольей башни.

28 августа (четверг):

Варлаамовская и Высокая башни.

В музее отметили, что в связи с большим спросом в летний туристический сезон будут открыты два объекта. К посещению будут доступны: