Культура

И сказка, и рынок: Молодёжь Святогорья о своём районе и о Пушкинском заповеднике

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» играет значительную роль в процессе формирования у молодого поколения чувства патриотизма и локальной идентичности, следует из результатов исследования, которое провели специалисты НИУ ВШЭ. Об этом рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сотрудники которого пристально следят за книжными новинками в разных областях знаний.

Улица Пушкинская в посёлке Пушкинские Горы на картине Вадима Смирнова (1981). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» уточнили, что исследования учёных из Высшей школы экономики описаны в коллективной монографии «Парадоксы локальной идентичности: как молодёжь ищет место под солнцем» под общей редакцией Валерии Касамары и Юлии Беловой. Вопрос о том, что заставляет представителей нового поколения из российской глубинки держаться родных мест и не уезжать в более населённые города и области, задавали респондентам с различными миграционными установками (тем, кто хотел бы уехать, остаться в регионе, возвратиться в него) в возрасте от 22 до 35 лет, а также экспертам в сфере молодёжной политики. В фокусе исследования были четыре регионах России: Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Челябинская область и Камчатский край.

В интервью для исследования пушкиногорцы говорили об особом, часто идеализированно-романтическом отношении к родным местам: «Горжусь тем, что здесь живу… Думаю, что это память. Надо гордиться тем, что есть такая достопримечательность, такое красивое место, где жил Пушкин» (мужчина, 18 лет, Пушкинские Горы); «То есть, для меня это ощущение, что какая-то парковая зона, монумент Пушкину, памятник… Что-то романтичное, сказочное, погружаешься как-то в то время» (ж., 24, Пушкинские Горы).

Несмотря на многообразие исторических фактов и событий, которые упоминались респондентами в разных населенных пунктах Псковской области, всех здесь объединяет память о Великой Отечественной войне, составляющая основу исторической идентичности, особо отмечают авторы книги и подчёркивают: «Здесь нужно отметить, что регион стал первой областью РСФСР, которая была оккупирована немцами, и она же стала последней освобождённой от оккупантов». Интервьюируемые часто говорили об этом: «Я бы рассказал про события во времена Великой Отечественной войны, которые здесь происходили. Это наступление немцев, это потом уход немцев через три года. Оборонительная линия "Пантера“, немецкая, когда они защищали, собственно, эти рубежи от наступления Красной армии» (м., 33, Пушкинские Горы).

«В то же время, несмотря на общий для изучаемых населённых пунктов объединяющий потенциал исторической памяти о Великой Отечественной войне, в Пушкинских Горах воспоминания о ней респондентов уходят на второй план, — отмечается в исследовании. — Жители посёлка, даже хорошо знающие о событиях войны в этих местах, в первую очередь всё же вспоминают о Пушкине: «Я бы рассказал, само собой, про Александра Сергеевича Пушкина. Я бы рассказал про события времён Великой Отечественной войны» (м., 33, Пушкинские Горы). В рассказах о Великой Отечественной войне в первую очередь упоминаются разграбление ценностей, связанных с именем поэта, и ущерб, нанесенный имению в Михайловском: «Ну то, что в войну здесь была оккупирована территория, я знаю. То, что из заповедника были украдены многие экспонаты пушкинские, то есть их вывезли в Германию. И усадьба была сожжена, потом её отстроили заново по фрагментам» (ж., 26, Пушкинские Горы). На вопрос о земляках, которыми гордятся местные жители, один из респондентов в первую очередь отчётливо вспомнил директора музея-заповедника, который в послевоенные годы восстанавливал его, однако уже о героях войны вспомнить не смог: «У меня почему-то сразу приходит на ум директор заповедника Семён Степанович Гейченко. Он помогал после войны восстанавливать заповедник "Михайловское“: развивал как-то, что-то придумывал… Ну понятно, герои войны, я, честно говоря, не вспомню каких-то» (ж., 26, Пушкинские Горы)».

Жители Пушкинских Гор постоянно акцентировали внимание своих собеседников на наследии поэта, называя это главной особенностью, которая отличает посёлок от всех прочих населённых пунктов. С личностью поэта, который для местных играет роль гения места, хранителя здешних мест, и с музеем-заповедником «Михайловское» они часто связывают и надежды на будущее развитие Пушкиногорья. «Понимаете, не может район, не может земля, на которой жил Александр Сергеевич, которого почитают во всем мире, умереть, не может» (м., 55, Пушкинские Горы, эксперт), — цитируется в издании.

«С одной стороны, образ пушкинских мест играет важнейшую роль в формировании локальной идентичности местных жителей и является поводом для гордости за свой поселок. С другой стороны, этот образ с развитием рыночных отношений стал коммерческим брендом Пушкиногорья, когда с помощью обращения к историко-культурному наследию привлекаются туристические потоки и развивается туристская инфраструктура», — отмечают исследователи.

К примеру, в книге приведено такое высказывание: «Здесь туристическое место — это очень хороший рынок сбыта. Это экономически выгоднее, чем, например, какой-то нетуристический район Псковской области» (ж., 34, Пушкинские Горы)». При этом, часто респонденты говорят о том, что условия жизни в районе более отвечают потребностям туристов, нежели местных жителей. «Таким образом, историко-культурное наследие Пушкинских Гор для идентичности местной молодёжи играет двойственную роль», — резюмируют учёные.