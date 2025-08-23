Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
День картофельного поля
выгодные условия кредитования бизнеса
о работе профсоюзных здравниц
Три кита успеха
Чем трактор лучше ламборджини
нацпроект «Молодёжь и дети»
МАФы Пскова и Великих Лук
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Культура 23.08.2025 21:060 Исторический праздник «Воевода Шуйский»-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ 25.08.2025 13:460 И сказка, и рынок: Молодёжь Святогорья о своём районе и о Пушкинском заповеднике 25.08.2025 13:110 Порядка 1000 человек посетили псковский праздник «Воевода Шуйский-2025» 25.08.2025 11:390 Библиотека имени Василёва в Пскове впервые приняла участие в акции «Ночь кино» 24.08.2025 21:400 IV Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» назначен на декабрь 24.08.2025 18:400 Руководитель Псковского совета молодых литераторов покидает свой пост
 
 
 
Самое популярное 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 24.08.2025 09:206 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

И сказка, и рынок: Молодёжь Святогорья о своём районе и о Пушкинском заповеднике

25.08.2025 13:46|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» играет значительную роль в процессе формирования у молодого поколения чувства патриотизма и локальной идентичности, следует из результатов исследования, которое провели специалисты НИУ ВШЭ. Об этом рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сотрудники которого пристально следят за книжными новинками в разных областях знаний.

Улица Пушкинская в посёлке Пушкинские Горы на картине Вадима Смирнова (1981). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» уточнили, что исследования учёных из Высшей школы экономики описаны в коллективной монографии «Парадоксы локальной идентичности: как молодёжь ищет место под солнцем» под общей редакцией Валерии Касамары и Юлии Беловой. Вопрос о том, что заставляет представителей нового поколения из российской глубинки держаться родных мест и не уезжать в более населённые города и области, задавали респондентам с различными миграционными установками (тем, кто хотел бы уехать, остаться в регионе, возвратиться в него) в возрасте от 22 до 35 лет, а также экспертам в сфере молодёжной политики. В фокусе исследования были четыре регионах России: Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Челябинская область и Камчатский край.

В интервью для исследования пушкиногорцы говорили об особом, часто идеализированно-романтическом отношении к родным местам: «Горжусь тем, что здесь живу… Думаю, что это память. Надо гордиться тем, что есть такая достопримечательность, такое красивое место, где жил Пушкин» (мужчина, 18 лет, Пушкинские Горы); «То есть, для меня это ощущение, что какая-то парковая зона, монумент Пушкину, памятник… Что-то романтичное, сказочное, погружаешься как-то в то время» (ж., 24, Пушкинские Горы).

Несмотря на многообразие исторических фактов и событий, которые упоминались респондентами в разных населенных пунктах Псковской области, всех здесь объединяет память о Великой Отечественной войне, составляющая основу исторической идентичности, особо отмечают авторы книги и подчёркивают: «Здесь нужно отметить, что регион стал первой областью РСФСР, которая была оккупирована немцами, и она же стала последней освобождённой от оккупантов». Интервьюируемые часто говорили об этом: «Я бы рассказал про события во времена Великой Отечественной войны, которые здесь происходили. Это наступление немцев, это потом уход немцев через три года. Оборонительная линия "Пантера“, немецкая, когда они защищали, собственно, эти рубежи от наступления Красной армии» (м., 33, Пушкинские Горы).

«В то же время, несмотря на общий для изучаемых населённых пунктов объединяющий потенциал исторической памяти о Великой Отечественной войне, в Пушкинских Горах воспоминания о ней респондентов уходят на второй план, — отмечается в исследовании. — Жители посёлка, даже хорошо знающие о событиях войны в этих местах, в первую очередь всё же вспоминают о Пушкине: «Я бы рассказал, само собой, про Александра Сергеевича Пушкина. Я бы рассказал про события времён Великой Отечественной войны» (м., 33, Пушкинские Горы). В рассказах о Великой Отечественной войне в первую очередь упоминаются разграбление ценностей, связанных с именем поэта, и ущерб, нанесенный имению в Михайловском: «Ну то, что в войну здесь была оккупирована территория, я знаю. То, что из заповедника были украдены многие экспонаты пушкинские, то есть их вывезли в Германию. И усадьба была сожжена, потом её отстроили заново по фрагментам» (ж., 26, Пушкинские Горы). На вопрос о земляках, которыми гордятся местные жители, один из респондентов в первую очередь отчётливо вспомнил директора музея-заповедника, который в послевоенные годы восстанавливал его, однако уже о героях войны вспомнить не смог: «У меня почему-то сразу приходит на ум директор заповедника Семён Степанович Гейченко. Он помогал после войны восстанавливать заповедник "Михайловское“: развивал как-то, что-то придумывал… Ну понятно, герои войны, я, честно говоря, не вспомню каких-то» (ж., 26, Пушкинские Горы)».

Жители Пушкинских Гор постоянно акцентировали внимание своих собеседников на наследии поэта, называя это главной особенностью, которая отличает посёлок от всех прочих населённых пунктов. С личностью поэта, который для местных играет роль гения места, хранителя здешних мест, и с музеем-заповедником «Михайловское» они часто связывают и надежды на будущее развитие Пушкиногорья. «Понимаете, не может район, не может земля, на которой жил Александр Сергеевич, которого почитают во всем мире, умереть, не может» (м., 55, Пушкинские Горы, эксперт), — цитируется в издании.

«С одной стороны, образ пушкинских мест играет важнейшую роль в формировании локальной идентичности местных жителей и является поводом для гордости за свой поселок. С другой стороны, этот образ с развитием рыночных отношений стал коммерческим брендом Пушкиногорья, когда с помощью обращения к историко-культурному наследию привлекаются туристические потоки и развивается туристская инфраструктура», — отмечают исследователи.

К примеру, в книге приведено такое высказывание: «Здесь туристическое место — это очень хороший рынок сбыта. Это экономически выгоднее, чем, например, какой-то нетуристический район Псковской области» (ж., 34, Пушкинские Горы)». При этом, часто респонденты говорят о том, что условия жизни в районе более отвечают потребностям туристов, нежели местных жителей. «Таким образом, историко-культурное наследие Пушкинских Гор для идентичности местной молодёжи играет двойственную роль», — резюмируют учёные.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 4 человека
25.08.2025, 14:430 За неделю на дорогах Псковской области остановили 38 пьяных водителей 25.08.2025, 14:350 Полиция проводит проверку по факту смерти водителя опрокинувшейся машины под Островом 25.08.2025, 14:330 «Дневной дозор»: Какие трудности испытывает рынок жилищного строительства? 25.08.2025, 14:250 Псковский координатор проекта «Навигаторы детства» приняла участие во всероссийском семинаре-совещании
25.08.2025, 14:120 Названа основная причина гибели людей на воде в Псковской области 25.08.2025, 14:030 Nissan «догнал» поворачивающий налево Renault в Пскове, пострадали женщина и ребенок 25.08.2025, 14:010 Двух пациентов в Пскове госпитализировали в стационар из-за укусов клещей 25.08.2025, 13:460 И сказка, и рынок: Молодёжь Святогорья о своём районе и о Пушкинском заповеднике
25.08.2025, 13:320 «Единая Россия» проведет неделю приёмов псковичей по вопросам правовой поддержки 25.08.2025, 13:210 Сергей Вострецов: ИИ — это не только вызов, но и шанс для российского рынка труда 25.08.2025, 13:130 Найдена пропавшая в Красногородском округе 18-летняя девушка в темно-синем платье 25.08.2025, 13:110 Порядка 1000 человек посетили псковский праздник «Воевода Шуйский-2025»
25.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность 25.08.2025, 12:550 Заявки на конкурс лучших изобретателей Псковской области принимают до 10 ноября 25.08.2025, 12:540 Армен Мнацаканян: Цены на товары социальной значимости лучше не трогать 25.08.2025, 12:450 Иван Белугин и главврач порховской больницы привились от гриппа
25.08.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Как Псков готовится к осени? 25.08.2025, 12:300 Возгорание бани ликвидировали в великолукской деревне Крупышево 25.08.2025, 12:290 Рост смертности на водоемах отмечен в Псковской области — МЧС 25.08.2025, 12:150 «Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность
25.08.2025, 12:050 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей 39 единиц оружия 25.08.2025, 12:030 Крупнейшую за два месяца вспышку зафиксировали на Солнце 25.08.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? 25.08.2025, 11:570 В России на летнюю оздоровительную кампанию выделили более 62 млрд рублей
25.08.2025, 11:460 BMW опрокинулся на трассе Псков – Гдов, пострадал водитель 25.08.2025, 11:390 Библиотека имени Василёва в Пскове впервые приняла участие в акции «Ночь кино» 25.08.2025, 11:340 Огнеборцы ликвидировали возгорание грузового микроавтобуса в Невеле 25.08.2025, 11:270 «ГорДозор»: Как Псков готовится к осени?
25.08.2025, 11:170 Артиллерийский снаряд идентифицировали в великолукской деревне Кислово 25.08.2025, 11:050 В Псковской области стартует поквартирное информирование избирателей о выборах 25.08.2025, 11:010 Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты 25.08.2025, 10:540 Три человека пострадали при пожаре в псковском СНТ «Торошинка»
25.08.2025, 10:420 Благодаря псковскому УФСБ четверо россиян осуждены за организацию канала нелегальной миграции из Украины в РФ 25.08.2025, 10:310 Стало известно, что отпугивает зумеров в работе 25.08.2025, 10:210 ПЛН-25. Вызовы для лидера 25.08.2025, 10:210 Бронирования туров по РФ на Новый год начались в этом году за полгода
25.08.2025, 10:120 Мужчина погиб при пожаре на улице Киселева в Пскове 25.08.2025, 10:100 В Красногородском округе пропала 18-летняя девушка в темно-синем платье 25.08.2025, 10:050 «Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? 25.08.2025, 10:010 Минтруда РФ предлагает расширить список профессий для альтернативной гражданской службы
25.08.2025, 09:500 В связи с мощным потоком посетителей в Пушкинском заповеднике в дни золотой осени «отменят понедельники» 25.08.2025, 09:410 52% псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели – опрос 25.08.2025, 09:330 Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда 25.08.2025, 09:150 В Роспотребнадзор за лето поступило 14 жалоб на туроператоров
25.08.2025, 09:000 Без бумаг: выгодные условия кредитования бизнеса в ПСБ 25.08.2025, 08:400 Эксперты спрогнозировали дефляцию в России до конца сентября 25.08.2025, 08:200 Псковская область поднялась на 60 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ 25.08.2025, 08:000 Преимущества занятий спортом с тренером назвал Георгий Пономарев
25.08.2025, 07:300 В Госдуму внесут проект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября 25.08.2025, 07:000 Россияне смогут добровольно ограничивать доступ к опасному контенту 24.08.2025, 22:000 Оксана Федорова поделилась впечатлениями от выступления на Вечере вокальной музыки в Пскове 24.08.2025, 21:400 IV Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» назначен на декабрь
24.08.2025, 21:200 Скончался режиссер фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Валерий Усков 24.08.2025, 21:000 Пять лет со дня основания отмечает Великолукский «Луки Парк» 24.08.2025, 20:400 В МЧС Псковской области напомнили о мерах пожарной безопасности в бане 24.08.2025, 20:200 Единые транспортные льготы предложили ввести для всех пенсионеров
24.08.2025, 20:000 Небольшое потепление прогнозируют в конце предстоящей недели на Северо-Западе России 24.08.2025, 19:400 Выпуск программы «100 мест, где поесть» из Пскова вышел в эфир 23 августа 24.08.2025, 19:200 На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 25 августа 24.08.2025, 19:000 Псковская спортсменка окунулась в ледяные воды Приэльбрусья
24.08.2025, 18:400 Руководитель Псковского совета молодых литераторов покидает свой пост 24.08.2025, 18:200 Автомобиль врезался в забор на Вокзальной улице в Пскове 24.08.2025, 18:000 Свыше 15 тысяч человек посетили фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове 24.08.2025, 17:400 До +18 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 25 августа
24.08.2025, 17:200 Мягкую игрушку украли с могилы младенца в Пскове 24.08.2025, 17:000 Гонки внедорожников «Ралли Offroad» прошли в Новоржеве 24.08.2025, 16:400 В Псково-Печерском монастыре началась подготовка к престольному празднику 24.08.2025, 16:200 Четыре самовольно размещённые вывески выявили в Пскове
24.08.2025, 16:000 Облачное цунами наблюдали над Псковским озером 24.08.2025, 15:400 День рождения чипсов отмечается 24 августа 24.08.2025, 15:200 Более 150 детей погибли в России на пожарах с начала 2025 года 24.08.2025, 15:000 Сотруднику МЧС по Псковской области вручили медаль «За спасение на пожаре»
24.08.2025, 14:400 Пропавшего великолучанина нашли на заправке 24.08.2025, 14:200 Сборная Псковской области представила регион на «Архипелаге 2025» 24.08.2025, 14:000 Россия возобновила импорт арбузов из Грузии впервые за два года 24.08.2025, 13:400 Выставка книг для родителей и педагогов открылась в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru