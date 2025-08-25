Культура

Фильм «Дом в конце реки» презентуют в Пскове в День российского кино

Библиотека имени Валентина Курбатова приглашает всех любителей кинематографа на встречу-показ, посвящённую Дню российского кино, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заведующая Региональным центром чтения Нина Яковлева.

Особенностью мероприятия станет участие известных артистов театра и кино — Камиля Хардина и Николая Яковлева. Камиль Хардин, известный также как актёр псковского происхождения, выступит в роли режиссёра и презентует свой первый режиссёрский проект — короткометражный художественный фильм «Дом в конце реки». Фильм примечателен своей оригинальной техникой съёмки — весь сюжет снят одним непрерывным кадром.

Нина Яковлева, организатор мероприятия, отметила, что участники смогут услышать рассказ режиссёра о процессе съёмок и особенностях такого подхода. После презентации зрители увидят демонстрацию самого фильма.

Николай Яковлев, второй гость вечера, порадует гостей чтением стихов собственного сочинения и покажет свою творческую программу — шоурилл.

Начало в 17:00 в библиотеке на улице Профсоюзной, 2.