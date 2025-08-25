Культура

В Псковской области откроются литературные клубы «Знания»

По поручению президента России Владимира Путина Общество «Знание» совместно с министерством просвещения РФ запустило масштабный федеральный проект «Чтецкие программы». Его реализация начнется с 1 сентября, а ключевым звеном станут школьные литературные клубы, которые появятся и в учебных заведениях Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Регистрация школ на участие в проекте доступна по ссылке. Основная идея «Чтецких программ» заключается в том, чтобы помочь детям заново открыть для себя мир художественной литературы через живое чтение и дискуссии. Проект охватит учеников школ всех возрастов.

Среди форматов деятельности клубов — классическая работа с художественными произведениями, познавательные интерактивные лекции, увлекательные викторины, а также самостоятельное творчество ребят — сочинение стихов, эссе, рецензий и создание картин с последующим обсуждением. Кроме того, предлагается формат кинолекций.

Также планируются встречи с известными артистами, писателями, литературоведами и театральными деятелями.

«Мы хотим объединить школьников вокруг чтения и обсуждения художественных произведений. Этот проект — важный шаг к тому, чтобы книга снова стала для молодого поколения источником вдохновения, знаний и живым пространством для диалога. К концу 2025 года планируем создать [по стране] около тысячи литературных клубов и провести свыше пяти тысяч встреч с деятелями искусства и культуры. Ожидаем, что в проекте за это время примут участие около 50 тысяч человек», — подчеркнул генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Для кураторов клубов разработан обширный банк методических материалов, включающий презентации, сценарии занятий, календарно-тематический план. Методологическую поддержку оказывает Театральный институт им. Бориса Щукина.

Куратор на свое усмотрение выбирает комплект материалов и оптимальный формат работы для каждого занятия, комбинируя их при необходимости.

Литературная база проекта тщательно выверена и проработана совместно с экспертной комиссией по вопросам преподавания русского языка и литературы при совете при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.