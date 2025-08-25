Культура

Викторины и тематические часы проходят в Псковской области в День российского кино

Различные мероприятия, в том числе кинопоказы, акции, игры-викторины, тематические часы и выставки, проходят в культурных учреждениях Псковской области по случаю Дня российского кино, 27 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева впервые присоединилась к акции «Ночь кино». В актовом зале состоялся показ фильма «Пророк. История Александра Пушкина». В просмотре отечественной киноленты приняли участие как жители, так и гости города.

Свое поздравление ко Дню российского кино направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Псковская земля с ее богатой историей, живописной природой и уникальной архитектурой давно стала любимой и востребованной площадкой для кинематографистов. Только в последние годы здесь сняли фильмы „Батальон“, „София“, „Учености плоды“, „Холоп“, „Плакать нельзя“, „Я делаю шаг“, „Красный шелк“ — и продолжают создавать новые. Спасибо всем, кто создает кино, показывает его и смотрит с открытым сердцем», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников анонсировал в декабре предпремьерный показ военной драмы «Семь верст до рассвета», которую снимали на территории региона.

Также в Псковской области с 2024 года реализуется проект «Славе не меркнуть, подвигу жить» - о Героях России, чьи судьбы связаны с Псковской областью. Пять фильмов уже снято, их показы проходят в рамках мероприятий, посвященных Году защитника Отечества.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова состоится встреча с режиссером, актером театра и кино Камилем Хардиным и актером театра и кино Николаем Яковлевым. В рамках мероприятия планируется показ и обсуждение короткометражных фильмов, в том числе кинокартины «Дом в конце реки».

Кроме того, отдел литературы по культуре и искусству подготовил выставку книг и журналов, посвященных богатой истории и современности отечественного кинематографа.

Читатели могут познакомиться с изданиями, прослеживающими путь отечественного кинематографа от первых кадров времен братьев Люмьер до эпохи советского авангарда и современных блокбастеров. На выставке представлены книги об истории российского кино, знаменитых режиссерах и актерах, тематические обзоры отечественных фильмов, пособия для сценаристов и режиссеров.

Проходят мероприятия и в муниципалитетах региона. Например, Булынинская сельская библиотека подготовила мультимедийную программу «Псковская область-территория кино». Печорская центральная районная библиотека презентует книжную выставку «Кинонаследие России».