Спрос на печатную литературу остается высоким, заявила маркетолог

Спрос на печатную литературу остается высоким и разнообразным. Своими наблюдениями о тенденциях книжного рынка в 2025 году поделилась маркетолог и руководитель контент-бюро «Мысли» Юлия Братенькова.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Спрос на бумажную литературу и вообще на книги не падает», — отметила Юлия Братенькова.

Она отметила, что крупные онлайн-платформы, такие как Wildberries и Ozon, предлагают огромное количество печатных изданий в различных стилях и форматах. Например, даже такая классика, как «Братья Карамазовы», представлена множеством вариантов обложек и изданий. Это свидетельствует о том, что «есть предложение, есть спрос», а значит — люди продолжают читать.

Эксперт подчеркнула важность книжных блогеров и коллекционеров: «Я вижу, что очень много людей собирают книги и хранят их. Это очень ценно». Такой интерес к книгам говорит о формировании устойчивого культурного слоя читателей, ценящих не только содержание, но и сам процесс коллекционирования.

Еще одним заметным трендом является развитие книжных клубов. Внутри компаний или среди клиентов брендов создаются литературные сообщества. Например, рестораны или кафе устраивают литературные бранчи с приглашением литературоведов для обсуждения книг.

«Это очень красиво и интеллектуально — способ позиционирования бренда и привлечения целевой аудитории», — добавила Братенькова.

Особое внимание уделяется книгам по самопознанию и психологии.

«Много книг от психологов входят в списки бестселлеров», — говорит эксперт.

В 2025 году наблюдается тенденция к популяризации литературы для саморазвития — не эзотерики, а фундаментальной психологии. Также растет интерес к книгам для родителей: советы по воспитанию детей и развитию подрастающего поколения становятся важной частью книжного рынка.

«Меня очень радует рост спроса на печатные книги и онлайн-литературу — лишь бы люди читали и развивались. Этот настрой подтверждает важность чтения как инструмента личностного роста и образования», — подытожила маркетолог.

Тенденции 2025 года показывают, что книжный рынок остается живым и динамичным. Люди ценят бумажные книги за их тактильность и эстетическую привлекательность, создают сообщества вокруг чтения, а также используют литературу для личностного развития, пишет RuNews24.ru.

«Чтение — это не только способ получения информации, но и часть культуры, которая продолжает развиваться», — резюмировала Юлия Братенькова добавив, что это дает надежду на дальнейшее процветание книжной индустрии в будущем.