Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
выгодные условия кредитования бизнеса
Театральный ужин
День картофельного поля
развивающие секции для детей
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
нацпроект «Молодёжь и дети»
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Задержание ректора ПсковГУ
о работе профсоюзных здравниц
 
 
 
ещё Культура 25.08.2025 16:150 СОБЫТИЕ: «Воевода Шуйский-2025» 29.08.2025 22:000 Спрос на печатную литературу остается высоким, заявила маркетолог 29.08.2025 21:420 Выставка из «Михайловского» в Псковской областной библиотеке будет работать на месяц дольше, чем планировалось 29.08.2025 15:370 Псковичей приглашают провести последний день лета в музее 29.08.2025 14:170 Директор Бежаницкого историко-культурного центра Философовых покинула пост 29.08.2025 13:590 Состоялся 18-й этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». ФОТО
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:2011 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 27.08.2025 10:520 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 25.08.2025 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Спрос на печатную литературу остается высоким, заявила маркетолог

29.08.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Спрос на печатную литературу остается высоким и разнообразным. Своими наблюдениями о тенденциях книжного рынка в 2025 году поделилась маркетолог и руководитель контент-бюро «Мысли» Юлия Братенькова. 

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Спрос на бумажную литературу и вообще на книги не падает», — отметила Юлия Братенькова.

Она отметила, что крупные онлайн-платформы, такие как Wildberries и Ozon, предлагают огромное количество печатных изданий в различных стилях и форматах. Например, даже такая классика, как «Братья Карамазовы», представлена множеством вариантов обложек и изданий. Это свидетельствует о том, что «есть предложение, есть спрос», а значит — люди продолжают читать.

Эксперт подчеркнула важность книжных блогеров и коллекционеров: «Я вижу, что очень много людей собирают книги и хранят их. Это очень ценно». Такой интерес к книгам говорит о формировании устойчивого культурного слоя читателей, ценящих не только содержание, но и сам процесс коллекционирования.

Еще одним заметным трендом является развитие книжных клубов. Внутри компаний или среди клиентов брендов создаются литературные сообщества. Например, рестораны или кафе устраивают литературные бранчи с приглашением литературоведов для обсуждения книг.

«Это очень красиво и интеллектуально — способ позиционирования бренда и привлечения целевой аудитории», — добавила Братенькова.

Особое внимание уделяется книгам по самопознанию и психологии.

«Много книг от психологов входят в списки бестселлеров», — говорит эксперт.

В 2025 году наблюдается тенденция к популяризации литературы для саморазвития — не эзотерики, а фундаментальной психологии. Также растет интерес к книгам для родителей: советы по воспитанию детей и развитию подрастающего поколения становятся важной частью книжного рынка.

«Меня очень радует рост спроса на печатные книги и онлайн-литературу — лишь бы люди читали и развивались. Этот настрой подтверждает важность чтения как инструмента личностного роста и образования», — подытожила маркетолог.

Тенденции 2025 года показывают, что книжный рынок остается живым и динамичным. Люди ценят бумажные книги за их тактильность и эстетическую привлекательность, создают сообщества вокруг чтения, а также используют литературу для личностного развития, пишет RuNews24.ru.

«Чтение — это не только способ получения информации, но и часть культуры, которая продолжает развиваться», — резюмировала Юлия Братенькова добавив, что это дает надежду на дальнейшее процветание книжной индустрии в будущем.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 97 человек
29.08.2025, 22:000 Спрос на печатную литературу остается высоким, заявила маркетолог 29.08.2025, 21:420 Выставка из «Михайловского» в Псковской областной библиотеке будет работать на месяц дольше, чем планировалось 29.08.2025, 21:200 Грозы ожидаются в Псковской области вечером 29 августа 29.08.2025, 21:000 Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков 
29.08.2025, 20:450 Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  29.08.2025, 20:370 В 2025 году Минобороны удалось оптимизировать расходы 29.08.2025, 20:300 Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  29.08.2025, 20:210 Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской
29.08.2025, 20:080 В ГД внесли законопроект о перечне военных, имеющих внеочередное право на жилье 29.08.2025, 19:570 Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  29.08.2025, 19:440 Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается 29.08.2025, 19:410 Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино
29.08.2025, 19:330 Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  29.08.2025, 19:300 В России могут разрешить использовать наркотики для тренировки собак-ищеек 29.08.2025, 19:190 Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» 29.08.2025, 19:040 Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться 
29.08.2025, 18:540 Минюст расширил реестр иностранных агентов 29.08.2025, 18:500 ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова 29.08.2025, 18:400 Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН 29.08.2025, 18:260 Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Псковской области
29.08.2025, 18:141 Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН 29.08.2025, 18:030 Получателями софинансирования долгосрочных сбережений станут 2,6 млн вкладчиков 29.08.2025, 17:510 Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН 29.08.2025, 17:420 На Рижском проспекте в Пскове водитель Ssang Yong догнал BMW. ВИДЕО
29.08.2025, 17:400 «Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызовы. ВИДЕО 29.08.2025, 17:300 Подрядчик работает в хорошем темпе - в псковской Середке продолжается благоустройство сквера 29.08.2025, 17:200 Руководство псковской Росгвардии приняло участие в заседании оперштаба СЗФО 29.08.2025, 17:100 Экс-депутат областного Собрания возглавил футбольный клуб «Псков»
29.08.2025, 17:070 Александр Козловский: Псковская область активно инвестирует в создание комфортных и безопасных условий для обучения подрастающего поколения 29.08.2025, 17:000 Как найти ближайший пункт выдачи КЭП рассказали псковичам в налоговой 29.08.2025, 16:400 До +27 прогреется воздух в Псковской области 30 августа 29.08.2025, 16:160 Образовательный процесс в Средней общеобразовательная школа № 13 в Пскове начнется 1 сентября
29.08.2025, 16:070 Новые правила медосвидетельствования водителей разъяснили псковичам 29.08.2025, 16:020 Газовики с начала года из-за нарушений отключили 49 единиц оборудования в домах псковичей 29.08.2025, 16:000 Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН 29.08.2025, 15:540 Скульптуру лося установили на территории великолукского завода
29.08.2025, 15:480 Александр Козловский: Охлаждая экономику, главное — ее не заморозить 29.08.2025, 15:370 Псковичей приглашают провести последний день лета в музее 29.08.2025, 15:240 Старейший беговой марафон Европы «Пушкин – Петербург» побьет рекорд по числу участников 29.08.2025, 15:180 Псковичка была поймана на заключении второго фиктивного брака
29.08.2025, 15:150 Вице-президент РСПП: Одна из главных наших задач — «победить» ЦБ и добиться снижения ключевой ставки 29.08.2025, 15:110 Антона Долгорукова рекомендовали на пост судьи Великолукского городского суда 29.08.2025, 15:090 МЧС напоминает псковичам правила безопасности в осенний период 29.08.2025, 15:000 Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона
29.08.2025, 14:570 Председателем псковского электропрофсоюза переизбрали Валентину Семенову 29.08.2025, 14:490 Все стратегически важные продукты и станки Россия должна научиться производить у себя — Александр Козловский 29.08.2025, 14:410 Пскович выплатил 600 тысяч рублей алиментов под страхом уголовного наказания 29.08.2025, 14:330 Муниципальный вестник: самая близкая к людям власть
29.08.2025, 14:170 Директор Бежаницкого историко-культурного центра Философовых покинула пост 29.08.2025, 14:140 Шоу мыльных пузырей пройдет в псковском ТРК «Акваполис» 29.08.2025, 14:000 Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона 29.08.2025, 13:590 Состоялся 18-й этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». ФОТО
29.08.2025, 13:570 Скончалась сотрудник псковской общественной приемной «Единой России» Елена Иванова 29.08.2025, 13:530 «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО 29.08.2025, 13:450 Псковская область одна из немногих может похвастаться ростом промышленности — вице-президент РСПП 29.08.2025, 13:330 Десять многодетных семей Псковской области получили жилищные сертификаты на 2,5 млн рублей 
29.08.2025, 13:200 Неосторожное перестроение женщины на Ford привело «Ладу» в столб на Крестовском шоссе 29.08.2025, 13:160 Для контроля распространения борщевика предложили внедрить цифровую систему 29.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» о национальной промышленности 29.08.2025, 12:540 Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Пскова – опрос
29.08.2025, 12:481 «Шаг в будущее»: развивающие секции для детей в Пскове. ЛОНГРИД 29.08.2025, 12:450 Делегация псковского отделения «Деловой России» посетит Великий Новгород осенью 29.08.2025, 12:430 Заморозки в Псковской области прогнозируют в третьей декаде сентября 29.08.2025, 12:360 Сбер предупреждает о мошеннической схеме с «высокодоходными инвестициями»
29.08.2025, 12:290 Завершается монтаж кровли печорской церкви Сорока Севастийских мучеников 29.08.2025, 12:230 Великолукский «торговец смертью» предстанет перед судом за ряд преступлений 29.08.2025, 12:200 Глава Псковского района и директор по развитию «Моглино» обсудили сотрудничество 29.08.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Рецепт выживания
29.08.2025, 12:020 Псковская студентка рассказала, как мошенники убедили ее поджечь автомобиль МВД 29.08.2025, 12:000 Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области 29.08.2025, 11:470 Сорвавшего ремонт псковских погранпунктов подрядчика признали недобросовестным 29.08.2025, 11:410 В России вступят в силу два закона о защите суверенитета
29.08.2025, 11:280 Первое стентирование почечной артерии успешно провели в Великих Луках 29.08.2025, 11:250 Монтаж видеооборудования начали на избирательных участках Псковской области 29.08.2025, 11:120 «Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызовы 29.08.2025, 11:110 Два кресла на лестничной клетке подожгли в гдовской деревне Смуравьево-2
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru