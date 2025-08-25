Культура

Псковичей приглашают провести последний день лета в музее

Познавательная программа для всей семьи «Куда ведут старинные ступени» пройдет в последний день лета, 31 августа, во Дворе Постникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Гости музея узнают о богатой купеческой усадьбе купцов Постниковых, построенной в конце XVII века на Запсковье. «Старинные ступени» приведут в разные интерьеры дома и разные истории. Посетители познакомятся с судьбой удивительного человека – Николая Резанова, путешественника, дипломата, который когда-то работал в этом доме.

Также в программе – посещение выставки «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» и занимательное творческое задание для участников.

Экскурсия пройдет 31 августа (воскресенье) в 11:30. Сбор на улице Олега Кошевого, дом 2.