Культура

Выставка из «Михайловского» в Псковской областной библиотеке будет работать на месяц дольше, чем планировалось

Фотовыставка «Волшебные места» из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в Псковской областной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова будет работать более чем на месяц дольше, чем планировалось изначально, а именно — до 25 сентября, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Георгий Василевич. Вид на Савкину горку. Из собрания музея-заповедника.

В экспозицию, в июле этого года развёрнутую в фойе библиотеки и, по сути, встречающую каждого посетителя «книжкиного дома», музейщики «Михайловского» включили 17 крупноформатных художественных фотографий. Автор этих работ — директор Пушкинского Заповедника, лауреат Государственной премии России, заслуженный работник культуры РФ Георгий Василевич. На снимках — виды мемориальных усадеб в разное время года: банька в летнем Тригорском, зимний вид на Мельницу Крылату и полянка незабудок перед домом поэта в Михайловском по весне, столетняя липа в Петровском, разлив Сороти, многое другое.

В библиотеке рады, что экспозиция из «Михайловского» будет работать дольше изначально запланированного — она пользуется популярностью у читателей, свидетельствует Екатерина Иванова, заведующая отделом литературы по культуре и искусству и куратор художественных выставок. «Очень символично, — добавляет Екатерина Викторовна, — что размещены эти фотографии рядом с кабинетом Валентина Яковлевича Курбатова: ведь пушкинские места — его любимые».

Выставку фотографий Георгия Василевича «Волшебные места» в ПОУНБ в конце сентября сменит ещё одна экспозиция из «Михайловского», сообщил корреспонденту нашего издания руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского Заповедника Александр Иванов. На этот раз музейщики представят в псковской библиотеке, сотрудничество с которой очень ценят, работы Игоря Шаймарданова.