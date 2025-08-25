Культура

«Три Спаса» отпраздновали в Пушкинском Заповеднике. ФОТО

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» отпраздновали «Три Спаса».

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, праздник провели в «Музее-мельнице в деревне Бугрово». Фольклорной программе предшествовал водосвятный молебен, который провёл настоятель церкви во славу Казанской иконы Божией Матери в Пушкинских Горах отец Михаил. Он освятил плоды нового урожая, хлеб из свежесобранного зерна, колодцы и музейные постройки. Этот обряд, напомнил священник, выражение благодарности Творцу за земные блага и за его вечный промысел о людях.

«Продолжились торжества традиционным народным гулянием, — рассказала руководитель службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова. — Наши гости участвовали в играх, танцах, хороводах, пели песни и наслаждались совместной трапезой. На праздничном столе были представлены дары природы: печёные с мёдом яблоки, каравай из нового урожая, свежие овощи и фрукты — всё, чем наградила земля тружеников в нынешний непростой по погодным условиям год».

В программу праздника в музее также вошли мастер-класс «Прялá и ткала, весь дом одевала» и литературно-музыкальный спектакль Анны Яковлевой и Дениса Пенюгина «Три красных яблока, или “Уроки французского“» по рассказу Валентина Распутина.