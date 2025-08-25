Культура

Стали известны мероприятия псковского музея в День знаний

Программу экскурсий и образовательных программ 1 сентября в День знаний опубликовал Псковский музей-заповедник, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

1 сентября в Псковском музее-заповеднике пройдет акция «В музей за знаниями» для сборных и организованных групп пройдет ряд культурно-образовательных программ. Мероприятия для сборных групп (родители с детьми).

14:00, 15.00 – Культурно-образовательная программа «Изразца ковёр цветной».

«На мастер-классе вы узнаете историю изразцов, их значение в прикладном творчестве, церковном зодчестве, технологию производства, смысл изображений. Закончится программа творческим заданием», - отметили в музее.

Место проведения: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Запись на программу.

Дополнительная информация по телефонам: +78112292259, +78112292260.

13:00, 15.00 – Интерактивная культурно-образовательная программа «Кто в доме хозяин».

Программа знакомит с интерьером крестьянской избы, бытом крестьян через увлекательный и интеллектуально-познавательный поиск хозяина и хозяйки дома. Заканчивается программа мастер-классом по изготовлению традиционной обережной куклы.

Место проведения: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский перереулок, 7).

Запись на программу.

Доп. информация по телефону: +78112331390 (доб. 1).

13:00, 15.00 – Интерактивная культурно-образовательная программа «Как учили в старину».

Программа знакомит участников с историей создания русской азбуки и обучением грамоте на Руси. Участники попробуют выводить гусиными перьями и чернилами буквы славянской азбуки и русского алфавита, познакомятся с основами арифметики.

Место проведения: Псковский кремль, Приказная палата (улица Кремль, 4).

Запись на программу и дополнительная информация по телефону: +78112331065.

Мероприятия для организованных групп (школьные классы)

12.00 – Культурно-образовательная программа «Куда ведут старинные ступени».

«На программе "Куда ведут старинные ступени" мы расскажем о богатой купеческой усадьбе купцов Постниковых, построенной в конце XVII века на Запсковье. "Старинные ступени" приведут в разные интерьеры дома и истории. Гости познакомятся с судьбой удивительного человека – Николая Петровича Резанова, путешественника, предпринимателя и дипломата, который когда-то работал прямо в этом доме. Также участники программы прикоснутся к искусству загадочной и закрытой страны XVIII века – Японии, увидят экспонаты выставки "Картины изменчивого мира. Эпоха Эдо в России и Пскове"», - добавили в музее.

Место проведения: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Дополнительная информация и запись по телефону: +78112292259, +78112292260.

Мероприятия для организованных групп проводятся строго по предварительной записи.