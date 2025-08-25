Культура

Псковский музей-заповедник принимал юных гостей 1 сентября

Псковский музей-заповедник принимал юных гостей на своих объектах 1 сентября, в День знаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Во Дворе Постникова для начинающих новый учебный год подготовили программы «Куда ведут старинные ступени» и «Изразца ковер цветной», на которых участники познакомились с историей Двора и сделали собственные изразцы, будто снятые с печей XVII века.

На программе «Кто в доме хозяин» в Палатах у Сокольей башни дети познакомились с интерьерами крестьянской избы и бытом крестьян. А в Приказной палате ученики на программе «Как учили в старину» узнали историю создания русской азбуки и древнерусской грамотой, писали гусиными перьями и чернилами буквы.