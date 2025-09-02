Культура

За удорожание строительства центра культуры в Плюсском районе с бывшего подрядчика взыскали более 17,5 млн рублей

Арбитражный суд Псковской области постановил взыскать с АО «Хатман Групп» более 17,5 млн рублей в пользу администрации Плюсского муниципального округа за ненадлежащее исполнение контракта на строительство центра культурного развития в селе Ляды. Ранее компания была признана недобросовестным поставщиком и привлечена к административной ответственности за нарушение условий договора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Скриншот: видеообращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Администрация в одностороннем порядке расторгла контракт с АО «Хатман Групп» из-за нарушения сроков выполнения работ. Суд установил, что компания выполнила работы только на 1,9% от общего объема, поэтому с нее взыскали 74 миллиона рублей, включая 60 миллионов рублей за возврат аванса. Антимонопольная служба включила АО «Хатман Групп» в список недобросовестных поставщиков на два года.

Компания была также оштрафована за невыполнение обязательств по контракту. После его расторжения администрация Плюсского района заключила новый контракт с другой компанией на строительство Центра культурного развития на более чем 17,5 миллиона рублей дороже, чем планировалось изначально.

Прокурор обратился в суд, чтобы защитить интересы муниципального образования и взыскать с АО «Хатман Групп» убытки в размере более 17,5 миллиона рублей. Суд признал требования прокурора обоснованными и вынес решение по делу №А52-7519/2024.