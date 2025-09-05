Псковская актриса Ульяна Гноевая дебютировала в спектакле «Пигмалион»

Актриса Ульяна Гноевая дебютировала в спектакле «Пигмалион», сообщили Псковской Ленте Новостей в театра драмы имени Пушкина.
Фотографии: Псковский театр драмы имени Пушкина
«2 и 3 сентября в роли горничной миссис Хиггинс впервые вышла на сцену в спектакле «Пигмалион» самая молодая актриса нашей труппы Ульяна Гноевая. Поздравляем с успешным вводом!» - сообщили в театре.
Также в театре пригласили псковичей на следующие показы спектакля «Пигмалион» 25 и 26 октября.
Отмечается, что на сегодняшний день Ульяна занята в спектаклях «Каинова печать» и «Год Жирафа», в сентябре также введется в спектакли «Сережа очень тупой» и «Мой не мой».