Культура

Почему кот плачет, а конь – не валяется: ученые Пскова раскроют тайны устойчивых выражений

В Псковском государственном университете в рамках Всероссийского фестиваля «#Вместе с российской наукой» 9 сентября состоится научно-популярная лекция «Современная учебная лексикография: инновационные фразеологические словари и их креативные пользователи», которую проведут профессора ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

На лекции, которая входит в серию встреч «Говорит ученый: о науке простым языком», профессора кафедры образовательных технологий ПсковГУ, авторы более 50 учебных словарей Елена Рогалёва и Татьяна Никитина объяснят, какие баклуши бьют и каких собак гоняют бездельники, кто, кому и зачем подложил свинью, куда делись рукава от жилетки, что делать, если конь еще не валялся, сколько может наплакать кот, и зачем давать дуба. Ученые расскажут о том, как на эти шутливые вопросы научно достоверно отвечают занимательные фразеологические словари.

Открытые научно-популярные лекции «Говорит ученый: о науке простым языком» проходят в рамках проекта «Всероссийский фестиваль #Вместе с российской наукой», организатором которых выступает один из ведущих вузов северо-запада России, победитель программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и программы Министерства науки и высшего образования РФ «Передовые инженерные школы» – ПсковГУ – при поддержке гранта Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий. В программе научно-популярного фестиваля – выступления ученых из разных российских вузов, среди которых СибГМУ, Южный федеральный университет и другие.

Лекция пройдет 9 сентября в 14:30 по адресу: Псков, площадь Ленина, дом 2, актовый зал ПсковГУ.

Для участия необходима предварительная регистрация.