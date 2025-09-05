Культура

Книжная ярмарка фестиваля «Книжная яблоня» состоится в Пскове

9 издательств заявили о своём участии в книжной ярмарке в рамках литературного фестиваля «Книжная яблоня» в историко-краеведческой библиотеке имени Василева 24 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

«Литературный фестиваль "Книжная яблоня" проводится в Пскове ежегодно вот уже восемь лет подряд в сентябре для того, чтобы знакомить школьников, их учителей и родителей с новинками литературы для детей и подростков, а также с авторами лучших книг», - сообщили в библиотеке.

Организатор фестиваля – Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры городской администрации. В этом году фестиваль будет проходить в библиотеках Пскова с 24 по 27 сентября.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

«И как всегда, его гости не только расскажут и покажут псковичам, как создаются книги, но и предложат приобрести лучшие издания без торговой наценки», - добавили в библиотеке.

В книжной ярмарке примут участие такие издательства как «Самокат», «Союз писателей» и «Проспект», а также издательство Alter Ego Book и издательство «Волки на парашютах».

«Издательство Военного музея Карельского перешейка познакомит псковичей с детской серией "Прадедушкины медали", которую представит автор – директор музея Баир Иринчеев. Издательство "Молодая Мама" везёт на книжную ярмарка в Псков "хорошие книжки для мам, пап и детей". Авторы проекта "ПерельМания и ПерельМагия" предложат псковичам и новые книжки, и головоломки. А независимое издательство "Эвлорин" не только представит в Пскове свои новые книжки, но и будет учить детей создавать комиксы», - заключили в библиотеке.