Культура

Съемки документального фильма прошли в музее-заповеднике «Изборск»

Съемки документального фильма из цикла известного российского кинорежиссера и продюсера Аллы Суриковой «Провинциальные музеи России» прошли в музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

Рабочее название фильма о Изборске и его музее-заповеднике – «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…». Проект реализует московская кинокомпания «Студия Позитив-фильм». В течение трех дней, – 6, 7 и 8 сентября, – творческая группа под руководством режиссера-оператора Юрия Артемьева снимала на объектах музея-заповедника – в Изборской крепости, на Труворовом городище и Словенских ключах, в экспозициях музея. В съемках приняли участие сотрудники музея-заповедника «Изборск» и местные жители.

«Провинциальные музеи России» — цикл документальных фильмов, телевизионный проект «Студии Позитив-фильм», реализуемый с 1999 года при финансовой поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Художественным руководителем и автором идеи проекта является известный российский кинорежиссёр Алла Сурикова.

Фильм о музее-заповеднике «Изборск» выйдет в эфир общероссийского государственного федерального телеканала «Россия-Культура» предположительно во второй половине октября 2025 года.

На сегодняшний день сделано более 100 фильмов, которые рассказывают о жизни российской глубинки. Фильмы проекта – это не показ экспозиций провинциальных музеев, а рассказ о жизни людей, о том, как музей интегрирован в жизнь социума, об интересных и уникальных городах России.

География проекта охватывает пространство от Балтийского моря до Приморья.

За цикл документальных фильмов «Провинциальные музеи России» его художественный руководитель Алла Сурикова была удостоена премии правительства Российской Федерации 2009 года в области культуры.