Культура

Музыкант из Пскова Андрей Евстафьев представил свое новое произведение в Москве

Пскович Андрей Евстафьев, композитор и аранжировщик, автор современных хитов о Пскове, представил свое новое произведение в Москве на концерте «Этнозвучание», сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

Андрей Евстафьев, художественный руководитель вокальных коллективов «АртМастер» и «СамоРезы», осуществляющих свою деятельность в учреждении культуры «Дом офицеров», принял участие во Всероссийском фестивале «Современная музыкальная карта России».

Премьера музыкальной композиции «Рассвет над рекой Великой» в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной и солистов Елены Фединой (вокал) и Даниил Семенов (гусли звончатые) состоялась в Москве в рамках фестивального концерта «Этнозвучание».

Композиция «Рассвет над рекой Великой» стала визитной карточкой Псковской области, отражающей дух, историю, символизм и культурное многообразие малой Родины.

«С 8 по 11 сентября Москва стала площадкой, где звучали новые голоса и рождались новые музыкальные открытия. Фестиваль объединил композиторов из разных уголков нашей страны, чтобы вместе сохранить и приумножить богатство нашей культуры. Это был настоящий праздник творчества!» - отметили в Доме офицеров.

В Москве состоялись четыре концерта, в которых были впервые исполнены, а также записаны 89 музыкальных произведений, созданные композиторами из регионов Российской Федерации специально для этого масштабного проекта. Концерты стали центральным событием фестиваля, где все созданные произведения прозвучали в исполнении ведущих коллективов страны.

Проект реализует Фонд инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ссылка на прямую трансляцию с концерта (38 минута), композиция «Рассвет над рекой Великой»