Светлана Мельникова принимает участие в форуме объединённых культур в Петербурге

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В музее рассказали, что основные мероприятия форума пройдут 11–13 сентября, но деловая программа открылась уже сегодня, 10 сентября, дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Событие соберет ведущих российских и зарубежных деятелей культуры и искусства, представителей бизнес-сообщества и органов власти – в общей сложности более 2,6 тысячи участников. Основная тема форума в этом году – «Возвращение к культуре – новые возможности».

Среди знаковых событий культурной программы форума организаторы выделяют международный фестиваль циркового искусства «Без границ», программу «Одиннадцать воинов», которую представит китайская труппа боевых искусств «Лун Юнь». На сцене Александринского театра состоится первое в России выступление эфиопского творческого коллектива Kin Ethiopia.