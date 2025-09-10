Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
Открытие ресторана GURAVI
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Культура 10.09.2025 13:590 «Дневной дозор»: Нужно ли снести памятники архитектуры, находящиеся в аварийном состоянии? 10.09.2025 17:160 Светлана Мельникова принимает участие в форуме объединённых культур в Петербурге 10.09.2025 16:460 Выставка о жизни и трудовом пути Юрия Спегальского завершает работу в Пскове 10.09.2025 16:410 Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» пройдет в Дновском округе в 2026 году 10.09.2025 15:370 Финал областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» состоялся в Бежаницах 10.09.2025 14:300 Псковичка Диана Константинова победила в народном голосовании фестиваля молодых поэтов
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:401 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Светлана Мельникова принимает участие в форуме объединённых культур в Петербурге

10.09.2025 17:16|ПсковКомментариев: 0

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В музее рассказали, что основные мероприятия форума пройдут 11–13 сентября, но деловая программа открылась уже сегодня, 10 сентября, дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Событие соберет ведущих российских и зарубежных деятелей культуры и искусства, представителей бизнес-сообщества и органов власти – в общей сложности более 2,6 тысячи участников. Основная тема форума в этом году – «Возвращение к культуре – новые возможности». 

Среди знаковых событий культурной программы форума организаторы выделяют международный фестиваль циркового искусства «Без границ», программу «Одиннадцать воинов», которую представит китайская труппа боевых искусств «Лун Юнь». На сцене Александринского театра состоится первое в России выступление эфиопского творческого коллектива Kin Ethiopia.

Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 100 человек
10.09.2025, 17:450 До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 11 сентября 10.09.2025, 17:330 Пскович приставил нож к горлу посетителя кафе и предстанет перед судом 10.09.2025, 17:300 К Новому году псковский театр готовит премьеру комедии «Баба Шанель» 10.09.2025, 17:280 На обновленном участке трассы «Псков» машины разлетелись, порвав разграничитель полос
10.09.2025, 17:250 Проект «Энергосвет» реализовали на острове имени Залита 10.09.2025, 17:200 Осенний лес: как псковичи собирают грибы и наслаждаются природой 10.09.2025, 17:160 Светлана Мельникова принимает участие в форуме объединённых культур в Петербурге 10.09.2025, 17:060 Крестный ход на гору Соколиха от Снетогорского монастыря состоится 12 сентября
10.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 10 сентября 10.09.2025, 16:580 Дмитрий Месхиев: Бейби-спектакли очень востребованы в Пскове 10.09.2025, 16:540 Жительницу Дновского района лишили свободы за неуплату алиментов 10.09.2025, 16:520 Завод «Титан-Полимер» провел выездную ярмарку вакансий в Печорах
10.09.2025, 16:510 Виктор Антонов: ПЛН — единственный рупор, который говорит псковичам правду 10.09.2025, 16:460 Выставка о жизни и трудовом пути Юрия Спегальского завершает работу в Пскове 10.09.2025, 16:430 Шесть муниципалитетов Псковской области вошли в программу по переселению из ветхого жилья 10.09.2025, 16:410 Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» пройдет в Дновском округе в 2026 году
10.09.2025, 16:380 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 сентября 10.09.2025, 16:370 Команда КВН «Камбаламба» из Пскова прибыла в Пермь на полуфинал Первой лиги 10.09.2025, 16:300 На Рижском проспекте в Пскове пенсионерка на «Матизе» выбила две секции ограждения 10.09.2025, 16:290 Дрампуш проведет обменные гастроли с театром на Таганке
10.09.2025, 16:240 Каждый второй пскович против единой спортивной формы в школах — опрос 10.09.2025, 15:590 Более 52 тысяч тонн собранной псковской пшеницы исследовали в Петербурге 10.09.2025, 15:530 Великолучанина заключили под стражу за уклонение от отбывания наказания 10.09.2025, 15:500 «Беседка»: Сезон ОРВИ и гриппа. Эпидобстановка, профилактика, вакцинация. ВИДЕО
10.09.2025, 15:370 Финал областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» состоялся в Бежаницах 10.09.2025, 15:310 Три спектакля псковского театра заявят на премию «Золотая маска» 10.09.2025, 15:150 Лекторий для учащихся кадетских классов МЧС провели в Пскове 10.09.2025, 15:090 Свыше девяти тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали псковичи
10.09.2025, 15:010 Елена Припутенко: Не менее 70% псковичей из групп риска должны привиться от гриппа 10.09.2025, 14:560 Интерактив: «Опасные Газели» на Западной 10.09.2025, 14:470 Юная россиянка «выиграла приз» и лишила родителей сбережений 10.09.2025, 14:331 Псковское «Яблоко» заявляет, что против реготделения распространяется листовка с клеветой
10.09.2025, 14:300 Псковичка Диана Константинова победила в народном голосовании фестиваля молодых поэтов 10.09.2025, 14:170 Администрацию Плюсского округа привлекут к ответственности за бездействие 10.09.2025, 14:140 Дмитрий Месхиев: До 30% зрителей театра в Пскове составляют туристы 10.09.2025, 14:080 Т1 объединяет локальные ИТ-сообщества в России и Беларуси
10.09.2025, 13:590 «Дневной дозор»: Нужно ли снести памятники архитектуры, находящиеся в аварийном состоянии? 10.09.2025, 13:550 Саженцы хосты высадили у детского фонда в Пскове в рамках экологической акции 10.09.2025, 13:450 За лишнее выданное разрешение на добычу косули с порховской организации взыскали 120 000 рублей 10.09.2025, 13:380 Штрафовать водителей без ОСАГО разрешат автоматически, но не чаще раза в сутки
10.09.2025, 13:280 Псковский театр драмы отметит 120-летие премьерой спектакля «Два капитана» 10.09.2025, 13:210 Великолучанин хранил в квартире боеприпас для авиационной пушки 10.09.2025, 13:091 Реплика Константина Калиниченко: Государственная граница или проходной двор? 10.09.2025, 13:050 Жительницу Пскова задержали за кражу трех бутылок коньяка
10.09.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым 10.09.2025, 12:560 В российские школы не могут быть зачислены 87% детей мигрантов — Рособрнадзор 10.09.2025, 12:550 Более 150 тысяч доз вакцин от гриппа поступило в Псковскую область 10.09.2025, 12:510 Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах
10.09.2025, 12:440 Цветы в центральном сквере псковской Середки высадили активисты ТОС 10.09.2025, 12:370 «Гражданам всегда будет мало»: депутат ответила Нагиеву про пенсию в 20 тысяч рублей 10.09.2025, 12:250 Друзьям и дружбе будет посвящена первая осенняя арт-экскурсия по «Михайловскому» 10.09.2025, 12:190 Елена Припутенко: Эпидситуация в Псковской области благополучная и стабильная
10.09.2025, 12:150 Псковский подрядчик сорвал два контракта и оставил детей без игровых площадок 10.09.2025, 12:110 Из-за ремонта временно изменили схему подачи холодной воды в микрорайоне №1 Пскова 10.09.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Эпидобстановка, профилактика, вакцинация 10.09.2025, 11:550 Школьников Псковской области научат распознавать дипфейки
10.09.2025, 11:510 Икра с утра — не роскошь: где в Пскове подают особенные завтраки 10.09.2025, 11:461 Доходный дом на Октябрьском проспекте в Пскове отреставрируют до конца осени 10.09.2025, 11:450 Выставка работ студентов псковского политеха открылась в театре кукол 10.09.2025, 11:350 На футболиста Смолова завели уголовное дело из-за драки в «Кофемании»
10.09.2025, 11:320 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о подготовке к 120-летию Псковского драмтеатра 10.09.2025, 11:310 Жителя Кировской области будут судить за дачу взятки за приемку ремонта моста через реку Пскову 10.09.2025, 11:250 За январь-июль в Псковской области произвели семь тысяч тонн сыра 10.09.2025, 11:140 Несколько пригородных поездов временно отменят на участке Великие Луки - Назимово
10.09.2025, 11:120 «Плюссатеплоресурс» выплатит восьмимиллионную компенсацию за халатность сотрудника 10.09.2025, 11:030 «Беседка»: Сезон ОРВИ и гриппа. Эпидобстановка, профилактика, вакцинация 10.09.2025, 10:550 Завершен ремонт памятника погибшим воинам в пушкиногорской деревне Захино 10.09.2025, 10:521 Грузовик протаранил двух стоящих возле машины мужчин на трассе «Псков»
10.09.2025, 10:400 Сюжет о псковском футболе вошел в первую серию спецпроекта РФС 10.09.2025, 10:340 Секреты «тихой охоты» 10.09.2025, 10:260 Паук-оса замечен в Пскове на улице Гражданской 10.09.2025, 10:250 Псковские хоккеисты поборются за путевку на фестиваль НХЛ в Сочи
10.09.2025, 10:130 Здание бывшей Псковской инфекционной больницы выставлено на продажу 10.09.2025, 10:120 Губернатор стал наставником участника программы «Герои земли Псковской» Михаила Каратыша 10.09.2025, 10:030 Бесшовный Wi-Fi может появиться на набережных города Пскова 10.09.2025, 09:530 Хозпостройка горела в псковской деревне Корлы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru