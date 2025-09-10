Фестиваль «Танцуют все» состоится в парке реки Псковы 13 сентября в 12:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
В программе мероприятия — показательные номера от ведущих танцевальных студий Пскова и бесплатные мастер-классы для участников любого возраста и уровня подготовки. Среди партнёров — студия исторического танца «В удовольствие», школа танцев Casa Loca, студия аргентинского танго и проект «Zumba без границ».
Участие в фестивале бесплатное и пройдёт при любой погоде. Для удобства организаторы рекомендуют пройти предварительную регистрацию.