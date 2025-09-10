Александр Бушуев рассказал о посвящении в «Митьки» и жизни под крылом легендарного бренда

Псковский художник, основатель мотоклуба «Позитивная механика» и член творческого объединения «Митьки» Александр Бушуев в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроем» рассказал, как проходит неформальное посвящение в группу, о ее современной жизни и о том, каково это — долгие годы нести на себе звучное имя.
Знакомство с лидером движения произошло в Нью-Йорке во время второй поездки Бушуева в Америку, куда он приехал на выставку «Митьков».
«Митя Шагин (советский и российский художник Дмитрий Шагин - ред.) сразу меня обнял, пригласил к себе. "Давай, — говорит, — к нам". А я только рад, говорю: "Я всю жизнь мечтал". И как-то очень быстро, на легкой, доброй ноте я стал "Митьком" в 1999-м году», — поделился воспоминаниями художник.
Что касается церемонии посвящения, то, по словам гостя студии, она носит шуточный характер и часто заключается в решении своеобразных ребусов от самого Шагина.
Отвечая на вопрос о современной активности движения и его присутствии в Пскове, художник отметил, что пик популярности «Митьков» остался в прошлом, но интерес к ним сохраняется.
«Выставка "Митьковская" все еще проходит в Питере и Москве. "Митьков" любят и помнят, хотя не все, а такие уже "олды". Раньше это было всенародное движение, потом оно плавно ушло на спад», - заметил гость студии.
На вопрос о существовании «псковского отделения» Бушуев ответил, что единомышленников в городе много, но иногда ему самому хочется абстрагироваться от громкого имени.
«Чай втроем» - это программа о душевных разговорах с известными в Псковской области персонами.