Александр Бушуев рассказал о посвящении в «Митьки» и жизни под крылом легендарного бренда

Псковский художник, основатель мотоклуба «Позитивная механика» и член творческого объединения «Митьки» Александр Бушуев в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроем» рассказал, как проходит неформальное посвящение в группу, о ее современной жизни и о том, каково это — долгие годы нести на себе звучное имя.

Знакомство с лидером движения произошло в Нью-Йорке во время второй поездки Бушуева в Америку, куда он приехал на выставку «Митьков».

«Митя Шагин (советский и российский художник Дмитрий Шагин - ред.) сразу меня обнял, пригласил к себе. "Давай, — говорит, — к нам". А я только рад, говорю: "Я всю жизнь мечтал". И как-то очень быстро, на легкой, доброй ноте я стал "Митьком" в 1999-м году», — поделился воспоминаниями художник.

Что касается церемонии посвящения, то, по словам гостя студии, она носит шуточный характер и часто заключается в решении своеобразных ребусов от самого Шагина.

«Это такое более шуточное, скажем так, мероприятие. Митя придумывает какие-то загадки, которые надо отгадывать. Например, назвать 10 животных, которые упоминаются в фильме "Место встречи изменить нельзя". Я подозреваю, что раньше, до меня, там были еще ритуалы, связанные с распитием алкогольных напитков. Но сейчас большинство из "Митьков" уже не пьет совсем, в том числе и я», — пояснил Бушуев.

Отвечая на вопрос о современной активности движения и его присутствии в Пскове, художник отметил, что пик популярности «Митьков» остался в прошлом, но интерес к ним сохраняется.

«Выставка "Митьковская" все еще проходит в Питере и Москве. "Митьков" любят и помнят, хотя не все, а такие уже "олды". Раньше это было всенародное движение, потом оно плавно ушло на спад», - заметил гость студии.

На вопрос о существовании «псковского отделения» Бушуев ответил, что единомышленников в городе много, но иногда ему самому хочется абстрагироваться от громкого имени.

«Честно говоря, мне иногда хочется абстрагироваться от "Митьков", мне кажется, что без этого упоминания было бы попроще жить. Но я люблю то время, люблю этих людей. Они все для меня братушки и сестренки, поэтому никуда не деться. И мы продолжаем поддерживать отношения», — заключил Александр Бушуев.

«Чай втроем» - это программа о душевных разговорах с известными в Псковской области персонами.