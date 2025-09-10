Как идея мотосекции в Печорах превратилась в 15-летнюю историю клуба «Феникс», ответил основатель

Псковский художник, основатель мотоклуба «Позитивная механика» и член творческого объединения «Митьки» Александр Бушуев в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроем» рассказал историю создания творческого клуба «Феникс» в Печорах, который уже 15 лет помогает подросткам найти себя через музыку.
Изначально инициатива исходила от отца Марка из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, но концепция кардинально изменилась.
Однако эту идею гость студии сразу отверг как дилетантскую и потенциально опасную.
«Я сказал: "Нет, батюшка, я точно в этом участвовать не буду и вам не советую". Почему? Потому что мотоцикл — это спорт. Во-первых, это совсем другое, не то, чем занимается мотоклуб "Позитивная механика". Хотя у нас есть спортсмены и мотокроссмены есть, но основной задачей у нас является все-таки общественная работа», — пояснил он.
Решение пришло неожиданно. У Александра Бушуева как раз скопилось несколько привезенных из-за границы музыкальных инструментов, которыми он почти не пользовался.
«Я говорю: я могу отдать пару комбиков, ударную установку, три или четыре гитары, чтобы ребята занялись музыкой. Он спросил, кто будет репетировать, кто будет педагогами? Я говорю: "Ну, в Печорах я знаю пару неплохих музыкантов"», — рассказал основатель клуба.
Так, вместо мотосекции был создан творческий клуб «Феникс», который работает уже 15 лет. Александр Бушуев подчеркивает, что главная задача проекта совсем не заключается в воспитании профессиональных музыкантов.
