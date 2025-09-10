Культура

Пьесу «Мариино Стояние» презентовали в Пскове

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной состоялась презентация книги Татьяны Дубровской «Мариино Стояние», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе города.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Как отметили в библиотеке, это изданная тиражом 200 экземпляров «драма-житие в четырёх действиях с прологом и эпилогом» монахини Марии (Скобцовой), известной также как поэтесса Серебряного века Елизавета Кузьмина-Караваева, которая погибла в газовой камере концлагере Равенсбрюк в 1945 году и была канонизирована патриархатом Константинопольской православной церкви в 2004 году.

На презентации пьесы её автор, «писание этой вещи» началось во время пандемии короновируса, которую Татьяна Дубровская называет «пандемией страха», потому что «страх тогда охватил весь мир». В той «атмосфере уныния» писательница увидела в церковной лавке документальную книгу «Мать Мария», «которая стала для неё окошком, через которое можно было дышать»: «И я заболела этой темой».

Чуть позже Татьяна Дубровская рассказала писателю Валентину Курбатову, что начала писать книгу про мать Марию, а получается пьеса. И Валентин Курбатов ответил ей: «А почему нет? Пишите пьесу! И начните обязательно со встречи молодой девушки Лизы с Блоком».

Поэтому «картина первая» «Марииного Стояния» — это встреча 15-летней Лизы с Поэтом, которую на презентации в библиотеке на Конной прочитали по ролям сама Татьяна Дубровская и филолог Александр Егоров, он же издатель книги. Татьяна Дубровская рассказала, что принесла ему черновик-«замарашку», а он настолько проникся этим произведением, что отложил все свои дела и не только отредактировал её пьесу, но и написал для неё предисловие, а также снабдил комментариями и составил для неё указатель имён и литературных произведений, а в довершение всего даже отдал в печать.

Сам Александр Егоров объяснил, что нашёл «ключ» к этой пьесе, когда понял, что мать Мария смотрела на события своей бурной молодости «сквозь призму дантовских аллегорий», и поэтому соотнёс первые девять картин пьесы Татьяны Дубровской с девятью кругами Дантова ада.

«Замахнуться на такую тему? Я оторопел, когда узнал!» - сказал на презентации книги Татьяны Дубровской в библиотеке на Конной декан исторического факультета Свято-Филаретовского Православно-христианского института Константин Обозный. И напомнил, что книга эта появилась очень вовремя, потому что как раз в этом году исполнилось 80 лет со дня мученической кончины матери Марии и 90 лет созданному по её инициативе благотворительному и культурно-просветительскому обществу «Православное дело».

Константин Обозный также рассказал, что в конце 20-х годов прошлого века Елизавета Скобцова как активный деятель Русского христианского студенческого движения посетила Печоры и Изборск и на границе смогла набрать в платок русской земли, чтобы увезти с собой в парижскую эмиграцию.

Константин Обозный, кроме того, отметил «огненный дух» матушки Марии, который, по его словам, «обжигал до физической боли».

Послесловие к пьесе написал историк Арсений Постников. На презентации этой книги он признался, что это далось ему нелегко, поскольку личность героини очень противоречива, а её жизненный путь был преисполнен искушениями, которые смущают душу истинно верующего человека. Как старообрядец Арсений Постников к тому же не сразу смог принять душу человека другой конфессии, и только «общехристианское ценностное отношение к нравственному закону» позволило ему оценить её духовный подвиг.

Немаловажную роль в этом сыграло и то обстоятельство, что сохранилось видео, на котором друг семьи Постниковых философ и диссидент Евгений Вагин обсуждает с отцом Арсения Постникова мать Марию и её мученичество. Поэтому Арсений Постников сказал, что каждому христианину стоит прочесть книгу «Мариино стояние» хотя бы для того, чтобы в наше непростое время подумать о том, как много искушений необходимо пройти ради сохранения веры.

Арсений Постников также подчеркнул, что для матери Марии была очень важна идея покаяния, не зря же она приняла постриг в честь Марии Египетской.

Вот и на обложке книги «Мариино Стояние», которую по просьбе Александра Егорова создал художник Дмитрий Ворожцов, изображена икона с Марией Египетской, которую мать Мария написала незадолго до своей мученической кончины. Только художник окрасил эту икону в мрачные цвета, объяснил Александр Егоров, чтобы отразить трагичность последних дней жизни преподобномученицы. А на обратной стороне книги под фотографиями матери Марии до пострига и после можно разглядеть цифры присвоенного ей в фашистском концентрационном лагере номера.

Тема покаяния была сквозной и в поэзии Елизаветы сначала Пиленко, потом Кузьминой-Караваевой, потом Скобцовой и наконец матери Марии, подчеркнул филолог Александр Егоров. По его словам, как поэт эта женщина была настоящей акмеисткой, поскольку в своих стихах она ушла от двоемирия Александра Блока и осознаёт всё происходящее с ней как реальность, в которой всегда присутствует Бог.

«Я не мог оторваться! – рассказал о своих впечатлениях от пьесы Татьяны Дубровской поэт Артём Тасалов. – Это поразительно! Картины как будто вставали перед моими глазами. У меня давно не было такого опыта от чтения».

По словам Артёма Тасалова, эта книга помогла ему лишний раз убедиться в том, что непрестанная молитва, действительно, есть свидетельство присутствия Бога, и что люди, наделённые осознанием того, что они носят в себе образ Христа, также видят его во всех страдающих и взращивают, пока он не достигает в них максимальной интенсивности.

Стихи Елизаветы Кузьминой-Караваевой на презентации книги «Мариино Стояние» в библиотеке на Конной читала актриса Псковского театра драмы Нина Семёнова, которая так же, как и мать Мария, серьёзно занимается церковной вышивкой. А аккомпанировал ей прославленный псковский музыкант и композитор Борис Федотов, который к тому же учился музыке у Татьяны Дубровской и, по её словам, был тем человеком, который оцифровал рукопись «Марииного Стояния».