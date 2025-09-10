Культура

Познавательная программа «Живешь каково – и здоровье таково!» прошла для школьников в Псковском музее

Учащиеся средней общеобразовательной школы № 47 стали участниками увлекательной и познавательной программы, приуроченной ко Дню трезвости, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

В Палатах у Сокольей башни сотрудники музея провели для старшеклассников интерактивную экскурсию по выставке «Кто в доме хозяин», в ходе которой ребята познакомились с традициями, обрядами и бытом наших предков. Затем ребят ждала лекция о здоровом образе жизни. Завершением встречи стали русские народные игры, которые позволили ребятам не только повеселиться, но и укрепить командный дух.

«Уверены, сегодняшняя встреча не только расширила знания школьников, но и вдохновила их на выбор здорового образа жизни», - отметили в музее.