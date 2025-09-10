Культура

Директор псковского музея приняла участие в масштабном съезде в Петербурге

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова приняла участие в ежегодном Съезде руководителей исторических и военно-исторических музеев России и Республики Беларусь 11-12 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

Событие прошло в Государственном музее политической истории России. Съезд объединил более 110 представителей из 81 музея России и Республики Беларусь.

Почетным гостем в первый день стал заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский с докладом «Новый миропорядок и роль музеев в сохранении исторической памяти».

Во второй день эксперты в области музейного дела провели творческий интенсив для обмена опытом, идеями и совместного планирования работы в 2026 году.

Завершился съезд встречей с народным артистом Российской Федерации, генеральным директором студии «ВоенФильм» Игорем Угольниковым.