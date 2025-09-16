Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Воскресные бранчи в «Покровском»
вкусно и полезно плавленый сыр
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
ПЛН-25 Вызовы для лидера
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Культура 16.09.2025 15:210 Александр Стройло: Художником стал из зависти 17.09.2025 18:260 Каску времен Великой Отечественной войны из Курской области прислали в дар псковскому музею 17.09.2025 12:490 Всё про «Книжные маяки» узнают гости и участники «Осени в Михайловском» 17.09.2025 12:230 XV псковские краеведческие чтения пройдут 3-5 октября в Стругах Красных 17.09.2025 11:280 Выставка «Портрет героя» откроется в Пскове 18 сентября 17.09.2025 09:150 Выставка «От великого до смешного один шаг...» открылась в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 15.09.2025 08:384 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью 11.09.2025 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Каску времен Великой Отечественной войны из Курской области прислали в дар псковскому музею

17.09.2025 18:26|ПсковКомментариев: 0

Экспонат времен Великой Отечественной войны, найденный в Курской области, прислали в дар Псковскому музею-заповеднику. Как рассказала Псковской Ленте Новостей генеральный директор музея Светлана Мельникова, сегодня утром поступила посылка из Белгородской области, в которой оказалась немецкая каска модели М40.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

По словам директора музея, каска представляет особый интерес, так как использовалась немецкой армией еще до начала войны и предположительно произведена из стали фабрики Круппа. Хотя символы, такие как двуглавые орлы, утрачены, сохранность экспоната позволяет включить его в музейную коллекцию.

Однако самой значимой частью истории стала причина отправки каски. Как пояснила Светлана Мельникова, это подарок от воинов, сражающихся на фронте. Они решили выразить благодарность сотрудникам музея за их вклад в сохранение исторической памяти. Полученная каска станет символом героизма и смелости русских солдат, демонстрируя преемственность поколений.

 
«Мне очень приятно, что бойцы настолько трепетно отнеслись к тому, что их судьбой и благополучием озадачены мы здесь, в псковском музейчике, что им захотелось сделать нам что-то приятное. Ну а что можно сделать хорошего для музейного сотрудника? Конечно, преподнести какой-то необычный экспонат. И вот случилась такая удивительная история, когда украинских фашистов в буквальном смысле слова погнали с территории Курской области, под городом Суджа, который очень сильно пострадал, и где, кстати говоря, был разрушен музей, которому помогали все музейщики страны. Ребята рыли окопы, во время земляных работ наткнулись на эту немецкую каску. И они решили, что обязательно отправят ее в музей», - рассказала Светлана Мельникова.

Посылка вызвала эмоциональный отклик у работников музея. Директор призналась, что гордится вниманием, проявленным к сотрудникам учреждения. Она уверена, что поддержка ветеранов и уважение к прошлому играют важную роль в формировании национального самосознания.

«Этот день, 17 сентября этого года, я, как музейщик, наверное, не забуду никогда. И дай Бог скорейшей победы нашим бойцам. Я думаю, что в один прекрасный день ребята из этого взвода нашей обожаемой 76-й дивизии придут к нам в гости. Мы им проведем экскурсии, покажем эту каску и расскажем историю. И вообще эта история имеет символический характер», - заключила директор.

Данным артефактом будет дополнена постоянная экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Каску разместят в витрине с немецким оружием и обмундированием на отдельным подиуме с описанием, включая историю обретения. 

Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 145 человек
17.09.2025, 19:000 Навигация пассажирского судна «Иния» в Пскове завершится 28 сентября 17.09.2025, 18:590 Многодетную россиянку поймали за долг по алиментам почти на 2 млн рублей 17.09.2025, 18:550 Игорь Иванов принял участие в конференции «Достойные условия труда — залог сохранения здоровья трудящихся» 17.09.2025, 18:480 Стильно, просто и надежно — гибкий кирпич Brilastec для отделки от псковского производителя
17.09.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на семи участках трассы Р-23 «Псков» 18 сентября 17.09.2025, 18:390 День в истории ПЛН. 17 сентября 17.09.2025, 18:280 «Дом Советов»: Александр Котов об итогах ЕДГ-2025, муниципальной реформе и планах областного Собрания. ВИДЕО 17.09.2025, 18:260 Каску времен Великой Отечественной войны из Курской области прислали в дар псковскому музею
17.09.2025, 18:220 Подросток обвиняется в убийстве знакомого в Островском районе 17.09.2025, 18:160 Проведены повторные работы по прочистке труб горячего водоснабжения на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 17.09.2025, 18:131 Реплика Константина Калиниченко: Хотите, как в Японии? 17.09.2025, 18:090 Опубликована предварительная программа 30-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках
17.09.2025, 18:060 Александр Котов о появлении экотехнопарка: Прогнозы по стройке — дело неблагодарное 17.09.2025, 17:580 Более 24 тысяч людей умерли в Европе летом из-за жары — исследование 17.09.2025, 17:540 Автомобиль врезался в столб на Четырех углах в Пскове 17.09.2025, 17:530 Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II
17.09.2025, 17:430 Замглавы Гдовского района по социальным вопросам Владимир Журавлёв покинул пост 17.09.2025, 17:280 Стали известны подробности поимки куницы в мебельном магазине в Пскове 17.09.2025, 17:240 Сотрудники завода «Титан-Полимер» приняли участие в благоустройстве территории погоста Выбуты 17.09.2025, 17:220 В Пскове водитель лишился прав и заплатит пострадавшему более 300 тысяч рублей за аварию
17.09.2025, 17:160 «Беседка»: Чему учит «Героев земли Псковской» Корпоративная академия Псковской области? ВИДЕО 17.09.2025, 17:010 Трехдневное голосование и ДЭГ положительно сказались на явке — Александр Котов 17.09.2025, 16:500 Более 50 тысяч псковичей уже привились от гриппа 17.09.2025, 16:400 Движение автотранспорта перекроют ночью на переезде Дуловка — Шабаны
17.09.2025, 16:330 Суд обязал фонд капремонта устранить дефекты кровли дома в Великих Луках 17.09.2025, 16:270 Псковский суд приговорил двоих мужчин к тюрьме за провоз более 190 кг гашиша через границу 17.09.2025, 16:230 Виктор Антонов: Жестокие наказания за курение вейпов были бы неправильны 17.09.2025, 16:140 Главврач Детской областной клинической больницы поздравил ПЛН с 25-летием
17.09.2025, 16:100 Новгородцы смогут оплатить проезд в транспорте в мобильном приложении 17.09.2025, 16:070 Суд выселил псковича из муниципальной квартиры за антисанитарию 17.09.2025, 15:510 Ирина Иванова: Все участники программы «Герои земли Псковской» имеют госнаграды 17.09.2025, 15:420 Ставки по вкладам в псковских банках постепенно снижаются
17.09.2025, 15:370 Шесть избиравшихся от «Единой России» участников СВО получили мандаты депутатов в Псковской области 17.09.2025, 15:190 «Дневной дозор»: Есть ли сложности с кадрами в псковских школах? 17.09.2025, 15:130 Утопившему свою жертву великолучанину продлили срок содержания под стражей 17.09.2025, 15:110 «Ближе к народу»: псковичам назвали преимущества нового бренда автомобилей Belgee
17.09.2025, 15:010 Крест и колокола освятили в великолукском храме Успения Пресвятой Богородицы 17.09.2025, 14:550 Кастинг на конкурс «Мисс/Миссис Псков 2025» состоится 21 сентября 17.09.2025, 14:470 Александр Котов: У Антона Мороза было желание проявить себя 17.09.2025, 14:370 Пострадавшему в ДТП в Куньинском районе мужчине предстоит вторая операция
17.09.2025, 14:331 T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях 17.09.2025, 14:310 Руководитель отдела продаж «Автосалона №1»: Помогаем даже устаревшим моделям Changan 17.09.2025, 14:140 Ирина Иванова: «Герои земли Псковской» — это новая волна управленцев, наша элита 17.09.2025, 14:090 Пилотные проекты по укреплению общественного здоровья запустят в пяти муниципалитетах Псковской области
17.09.2025, 14:060 Александр Котов: Выборы – это не шоу 17.09.2025, 13:570 В Пустошкинском районе пропал 73-летний грибник: требуется помощь волонтёров 17.09.2025, 13:540 Более 1,6 тысячи сообщений от общественных наблюдателей поступило за дни выборов в Псковской области 17.09.2025, 13:390 Облачную погоду и до +20 градусов прогнозируют в Псковской области 18 сентября  
17.09.2025, 13:371 Официальную презентацию бренда Belgee проведет «Автосалон №1» на автофестивале ПЛН 17.09.2025, 13:170 Интерактив: Верните стрелку! 17.09.2025, 13:140 Псковская молодежь в работе выше всего ценит стабильность компании — опрос 17.09.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов»: Александр Котов об итогах ЕДГ-2025
17.09.2025, 12:590 Лучшие практики Псковского молодежного кадрового центра представили в «Сириусе» 17.09.2025, 12:560 Лизинговая компания CARCADE стала партнером автофестиваля-выставки ПЛН 17.09.2025, 12:490 Всё про «Книжные маяки» узнают гости и участники «Осени в Михайловском» 17.09.2025, 12:400 Социально незащищенным гражданам в Пскове бесплатно окажут юридическую помощь
17.09.2025, 12:300 Ресторан «Покровский» в Пскове приглашает на «Воскресные бранчи» 17.09.2025, 12:290 Мобильный пункт вакцинации от гриппа работает у ТЦ в Великих Луках 17.09.2025, 12:290 ИТ-холдинг Т1 представил рынку ИИ-агентов для работы с большими данными 17.09.2025, 12:230 XV псковские краеведческие чтения пройдут 3-5 октября в Стругах Красных
17.09.2025, 12:200 Совет Собрания назначил первую после депутатских каникул сессию на 25 сентября 17.09.2025, 12:170 Александр Козловский: В Госдуме уже принято почти 700 инициатив «Единой России» 17.09.2025, 12:140 Московский суд запретил сайты по продаже экзотических животных 17.09.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Чему учит «Героев земли Псковской» Корпоративная академия Псковской области?
17.09.2025, 11:560 В Японии политическую партию возглавит искусственный интеллект 17.09.2025, 11:510 Фитосанитарную зону по повилике установили в Невельском округе 17.09.2025, 11:490 Полиция напоминает о выплате 2 млн рублей за значимую помощь в розыске похищенных детей из Великих Лук 17.09.2025, 11:390 «Дом Советов»: Александр Котов об итогах ЕДГ-2025, муниципальной реформе и планах областного Собрания
17.09.2025, 11:280 Альфа-Банк запустил авторизацию через Альфа ID в публичных Wi-Fi сетях Билайна 17.09.2025, 11:280 Выставка «Портрет героя» откроется в Пскове 18 сентября 17.09.2025, 11:200 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: В тюрьму за анекдот 17.09.2025, 11:100 В России упал спрос на золотые украшения 
17.09.2025, 11:050 «Беседка»: Чему учит «Героев земли Псковской» Корпоративная академия Псковской области? 17.09.2025, 10:570 Кухня родом из Грузии в самом сердце Пскова 17.09.2025, 10:560 Две команды из Псковской области вышли в финал всероссийской «Зарницы 2.0» 17.09.2025, 10:420 Мошенники стали использовать данные отделов кадров для «развода» пенсионеров 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru