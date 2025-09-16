Каску времен Великой Отечественной войны из Курской области прислали в дар псковскому музею

Экспонат времен Великой Отечественной войны, найденный в Курской области, прислали в дар Псковскому музею-заповеднику. Как рассказала Псковской Ленте Новостей генеральный директор музея Светлана Мельникова, сегодня утром поступила посылка из Белгородской области, в которой оказалась немецкая каска модели М40.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
По словам директора музея, каска представляет особый интерес, так как использовалась немецкой армией еще до начала войны и предположительно произведена из стали фабрики Круппа. Хотя символы, такие как двуглавые орлы, утрачены, сохранность экспоната позволяет включить его в музейную коллекцию.
Однако самой значимой частью истории стала причина отправки каски. Как пояснила Светлана Мельникова, это подарок от воинов, сражающихся на фронте. Они решили выразить благодарность сотрудникам музея за их вклад в сохранение исторической памяти. Полученная каска станет символом героизма и смелости русских солдат, демонстрируя преемственность поколений.
Посылка вызвала эмоциональный отклик у работников музея. Директор призналась, что гордится вниманием, проявленным к сотрудникам учреждения. Она уверена, что поддержка ветеранов и уважение к прошлому играют важную роль в формировании национального самосознания.
Данным артефактом будет дополнена постоянная экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Каску разместят в витрине с немецким оружием и обмундированием на отдельным подиуме с описанием, включая историю обретения.