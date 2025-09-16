Культура

Каску времен Великой Отечественной войны из Курской области прислали в дар псковскому музею

Экспонат времен Великой Отечественной войны, найденный в Курской области, прислали в дар Псковскому музею-заповеднику. Как рассказала Псковской Ленте Новостей генеральный директор музея Светлана Мельникова, сегодня утром поступила посылка из Белгородской области, в которой оказалась немецкая каска модели М40.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

По словам директора музея, каска представляет особый интерес, так как использовалась немецкой армией еще до начала войны и предположительно произведена из стали фабрики Круппа. Хотя символы, такие как двуглавые орлы, утрачены, сохранность экспоната позволяет включить его в музейную коллекцию.

Однако самой значимой частью истории стала причина отправки каски. Как пояснила Светлана Мельникова, это подарок от воинов, сражающихся на фронте. Они решили выразить благодарность сотрудникам музея за их вклад в сохранение исторической памяти. Полученная каска станет символом героизма и смелости русских солдат, демонстрируя преемственность поколений.

«Мне очень приятно, что бойцы настолько трепетно отнеслись к тому, что их судьбой и благополучием озадачены мы здесь, в псковском музейчике, что им захотелось сделать нам что-то приятное. Ну а что можно сделать хорошего для музейного сотрудника? Конечно, преподнести какой-то необычный экспонат. И вот случилась такая удивительная история, когда украинских фашистов в буквальном смысле слова погнали с территории Курской области, под городом Суджа, который очень сильно пострадал, и где, кстати говоря, был разрушен музей, которому помогали все музейщики страны. Ребята рыли окопы, во время земляных работ наткнулись на эту немецкую каску. И они решили, что обязательно отправят ее в музей», - рассказала Светлана Мельникова.

Посылка вызвала эмоциональный отклик у работников музея. Директор призналась, что гордится вниманием, проявленным к сотрудникам учреждения. Она уверена, что поддержка ветеранов и уважение к прошлому играют важную роль в формировании национального самосознания.

«Этот день, 17 сентября этого года, я, как музейщик, наверное, не забуду никогда. И дай Бог скорейшей победы нашим бойцам. Я думаю, что в один прекрасный день ребята из этого взвода нашей обожаемой 76-й дивизии придут к нам в гости. Мы им проведем экскурсии, покажем эту каску и расскажем историю. И вообще эта история имеет символический характер», - заключила директор.

Данным артефактом будет дополнена постоянная экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Каску разместят в витрине с немецким оружием и обмундированием на отдельным подиуме с описанием, включая историю обретения.