Культура

Детский камерный оркестр выступит с программой «Сказка о рыбаке и рыбке» в Покровской башне

Детский камерный оркестр представит благотворительную программу «Сказка о рыбаке и рыбке» в Покровской башне Псковского музея-заповедника 20 сентября. Дирижер оркестра Алексей Репников. Концерт пройдет на бесплатной основе для воспитанников детских домов, многодетных и малоимущих семей, подопечных социальных учреждений города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Любимая сказка Александра Пушкина предстанет для зрителей в новом исполнении. Музыку для программы написал композитор Сергей Шишков. Чтец – Олег Григорьев. Художественный руководитель оркестра – Игорь Герасимов.

В соответствии с поручением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 2023 года на базе Псковской областной филармонии реализуется проект «Детская филармония». В рамках проекта созданы Детский камерный оркестр и Детский оркестр русских народных инструментов.

В составе Детского камерного оркестра – 33 воспитанника детских музыкальных школ и школ искусств региона, Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. На счету оркестра разнообразные концертные программы, выступления в рамках крупнейших мероприятий областного событийного календаря: торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника культуры, открытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, 75-летие Детской музыкальной школы № 1 им. М.П. Мусоргского», «НЕконцерт» (театрализованный концерт оркестров проекта), выступление оркестра на праздничных мероприятиях в честь Дня города Пскова.