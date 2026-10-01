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Стоявший у истоков клуба «Тир» музыкант выступит в Пскове

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Музыкант, который со своим проектом «Забавы Простолюдина» стоял у истоков клуба «Тир» Саша Кожевин выступит в Пскове 2 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В этот раз он едет с двумя командами, которые продюсирует сам.

«Солнце Прошлого» — продюсерский проект Саши Кожевникова, продолжающий традиции синти-попа. На живых выступлениях он сам садится за барабанную установку.

«Нью-вэйв и электроника 90-х, тексты, от которых мурашки. Это не про побег — это про встречу с собой. Plateau — совершенно иное звучание: гранж и трип-хоп 90-х с потрясающим вокалом. Плотная гранжевая гитара, сырая электроника, запоминающаяся мелодика, живой звук и голос, который проникает до мурашек, — сквозь боль и свет», — отметили организаторы.

Вечер поддержит гость из Москвы — Erin Lauve.

Программа:

  • 20:00 — Erin Lauve;
  • 21:00 — Plateau;
  • 22:00 — «Солнце Прошлого».

Концерт состоится в клубе «Тир», по адресу: улица Свердлова, 52

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