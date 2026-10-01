Стоявший у истоков клуба «Тир» музыкант выступит в Пскове

Музыкант, который со своим проектом «Забавы Простолюдина» стоял у истоков клуба «Тир» Саша Кожевин выступит в Пскове 2 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
В этот раз он едет с двумя командами, которые продюсирует сам.
«Солнце Прошлого» — продюсерский проект Саши Кожевникова, продолжающий традиции синти-попа. На живых выступлениях он сам садится за барабанную установку.
Вечер поддержит гость из Москвы — Erin Lauve.
Программа:
- 20:00 — Erin Lauve;
- 21:00 — Plateau;
- 22:00 — «Солнце Прошлого».
Концерт состоится в клубе «Тир», по адресу: улица Свердлова, 52