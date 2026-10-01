«Беседка»: Музей креста в Изборске. Миссия, уникальность, первые впечатления

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Речь пойдет о первом в России Музее креста, который недавно открылся в Изборске.

В чем главная идея и миссия этого культурного проекта? В чем его уникальность для России? Как музей создавался? Как в нём все устроено? Откуда музей берет экспонаты? Каковы впечатления от Музея креста у тех, кто его уже посетил? Об этом и многом другом радиослушателям расскажет экскурсовод музея Надеждой Уибо. Ведущая - Татьяна Иванова.