 
Культура

Псковская библиотека «Радуга» празднует 50-летний юбилей

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Детской экологической библиотеке «Радуга» исполнилось 50 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

Учреждение ведёт свою историю с 16 апреля 1976 года. По инициативе почётного гражданина Пскова, писателя Ивана Калинина она открылась в обычной двухкомнатной квартире на улице Текстильной. Тогда она сразу собрала более двух тысяч юных читателей.

В 1985 году библиотека переехала в помещение на улице Новосёлов №11. В 1988 году её стены украсил художник Павел Скайсткалнс вместе с самими читателями, воплотив девиз «Радуга над миром детства – всюду».

В 1998 году библиотека получила имя «РаДуГа» –  Радость Духовной Гармонии, а годом позже, при поддержке отдела по экологии администрации города Пскова, обрела своё уникальное экологическое направление, став единственной детской библиотекой в городе с таким профилем.

В 2003 году «Радугу» занесли в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию Пскова», а к 70-летию Победы заведение инициировало посадку сирени на набережной реки Великой – живой памятник, который цветёт и сегодня.

 

В 2021 году библиотека стала победителем конкурса модельных библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура»: 29 сентября состоялось торжественное открытие обновлённого пространства с современным дизайном, медиа-залом и интерактивными площадками. А в 2024 году «Радуга» вошла в число финалистов общественной премии на региональном уровне.

«Поздравляем с юбилеем сотрудников и читателей библиотеки!» - поздравили в администрации.

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