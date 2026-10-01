 
Культура

Самый высокооплачиваемый российский артист Ваня Дмитриенко выступит в Пскове

0

Самый высокооплачиваемый российский артист, поп-исполнитель Ваня Дмитриенко даст сольный концерт 19 ноября в Ледовом дворце в деревне Борисовичи. Выступления начнутся в 19:00, следует из информации на «Яндекс Афише».

Фото: официальный сайт Вани Дмитриенко

На сцене артист исполнит вживую вместе с группой музыкантов главные хиты, такие композиции, как «Цветаева», «Вишнёвый», «Настоящая», «Шёлк», «Силуэт», «Венера-Юпитер», «Лего», «Отражение» и песни из сериала «Плакса».

Ранее Ваня Дмитриенко вошёл в Книгу рекордов России как самый молодой артист, который провел сольную программу на Большой спортивной арене в «Лужниках».

Правила доступа установили для несовершеннолетних. Дети до 12 лет могут посетить концерт только с родителями или уполномоченными лицами. Сопровождающим необходимо предъявить документ, подтверждающий их полномочия. За безопасность и действия несовершеннолетних отвечают законные представители. Дети до двух лет могут присутствовать в зале без билета на коленях у своих родителей.

Напомним, Ваня Дмитриенко встречается с дочерью уроженки Пскова актрисы Юлии Пересильд.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026