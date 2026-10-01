Самый высокооплачиваемый российский артист Ваня Дмитриенко выступит в Пскове

Самый высокооплачиваемый российский артист, поп-исполнитель Ваня Дмитриенко даст сольный концерт 19 ноября в Ледовом дворце в деревне Борисовичи. Выступления начнутся в 19:00, следует из информации на «Яндекс Афише».

Фото: официальный сайт Вани Дмитриенко

На сцене артист исполнит вживую вместе с группой музыкантов главные хиты, такие композиции, как «Цветаева», «Вишнёвый», «Настоящая», «Шёлк», «Силуэт», «Венера-Юпитер», «Лего», «Отражение» и песни из сериала «Плакса».

Ранее Ваня Дмитриенко вошёл в Книгу рекордов России как самый молодой артист, который провел сольную программу на Большой спортивной арене в «Лужниках».

Правила доступа установили для несовершеннолетних. Дети до 12 лет могут посетить концерт только с родителями или уполномоченными лицами. Сопровождающим необходимо предъявить документ, подтверждающий их полномочия. За безопасность и действия несовершеннолетних отвечают законные представители. Дети до двух лет могут присутствовать в зале без билета на коленях у своих родителей.

Напомним, Ваня Дмитриенко встречается с дочерью уроженки Пскова актрисы Юлии Пересильд.