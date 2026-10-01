Российские художники пишут золотую осень в Михайловском»

Художники из Москвы, Санкт-Петербурга и других, не столичных городов России в эти дни, в пору так счастливо воспетой Пушкиным золотой осени, работают на пленэрах в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское».

Художница Валентина Тимченко на пленэре в пушкинском Бугрово. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Так, например, в Пушкинском заповеднике сейчас делает этюды молодая московская художница, недавняя выпускница Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова Валентина Тимченко, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Девушка много путешествует — и по глубинной России, и за пределами нашей страны, — но в псковских пушкинских местах они с мужем впервые. Темой для своих первых святогорских пейзажей живописец выбрала «Пушкинскую деревню» в музейном комплексе в Бугрово; «на очереди» — Мельница крылата на излучине Сороти, близ мемориальной усадьбы поэта. Свои картины Валентина Тимченко выставляет, по преимуществу, на популярных цифровых платформах, так что её первые художественные впечатления о музее-заповеднике «Михайловское» скоро смогут увидеть пользователи Сети в разных уголках мира.

В эти дни в музейных усадьбах можно встретить и Кирилла Нестерика – тоже молодого, но уже достаточно известного художника. Выпускник Федоскинского художественно-промышленного училища, он уже много лет создаёт росписи и мозаики для православных храмов. С 2017 года Кирилл Нестерик принимает участие в пленэрах «Дорога к Пушкину» в музее-заповеднике «Михайловское». Ряд его полотен и графических листов хранится в заповедных фондах. Среди них — замечательный портрет Пушкина, выполненный в 2020 году. Эта работа очень активно используется в различных выставочных и издательских проектах Пушкинского заповедника и даже была взята на аверс медали, которую музей выпустил в память 200-летия приезда поэта в родовое псковское Михайловское в так называемую северную ссылку.

Сейчас Кирилл Нестерик делает ряд работ по просьбе музея, пояснил директор «Михайловского» Георгий Василевич.