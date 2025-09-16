Культура

Конференц-проект, объединяющий Псковскую и Витебскую области, инициировали в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 19 сентября, провёл телемост, темой которого стало обсуждение нового конференц-проекта с рабочим названием «Пещуровские чтения». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с идеей разработки этого проекта, который объединит Псковскую область Российской Федерации и Витебскую область Республики Беларусь, выступил Пушкинский заповедник и его директор Георгий Василевич.

Фото здесь и далее: музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

«Алексей Никитич Пещуров — одна из тех исторических фигур, которая связывает Псков, Пушкиногорье и Витебск, — рассказали в «Михайловском». — В разные годы он был Опочецким уездным предводителем дворянства, Псковским губернским предводителем дворянства, губернатором Витебской губернии, Псковским гражданским губернатором. Ярко прочерчена и «пушкинская линия» в биографии этого чиновника. Именно Пещурову был поручен надзор за Пушкиным во время ссылки в Михайловское, и он немало сделал для того, чтобы облегчить поэту пребывание в этой ссылке, в сущности, превратив надзор в формальность. Более того, в имение Пещурова Лямоново (сейчас Красногородский район Псковской области) Пушкин — «ссылочный невольник», как он себя называл — приезжал на встречу со своим соучеником оп лицею Александром Горчаковым, на тот час секретарём российского посольства в Лондоне. Зимой 1837-го именно Пещуров как псковский губернатор отдавал распоряжения о похоронах поэта в Святогорском монастыре, а летом того же года отправил в имение Пушкиных губернского землемера Иванова, чтобы тот составил подробный план и описание Михайловского», — добавили в музее.

В работе телемоста, проведённого в формате круглого стола, приняли участие специалисты различных учреждений и ведомств двух стран. В их числе – сотрудники Государственного музея-заповедника «Михайловское» (Пушкиногорский район Псковской области), Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина (Москва), Министерства культуры и Министерства туризма Псковской области, администрации Красногородского муниципального округа Псковской области, Государственного архива Витебской области и Государственного архива Псковской области, Псковской областной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова и Витебской областной библиотеки имени В.И. Ленина, Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского государственного института культуры, Псковского государственного университета, Опочецкого районного центра культуры (Псковская область).

Участники телемоста обсудили тематические направления для будущего конференц-проекта и его «календарные привязки», в том числе — возможность проведения чтений в рамках Дней Псковской области в Витебске и Дней Витебской области в Пскове. Шла речь и о выборе наиболее оптимального формата проведения конференции, в том числе и с рассредоточением её научной и культурной составляющих по разным локациям.