Культура

Стали известны даты проведения 18-го фестиваля «Исаборг»

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг-2026» состоится 12-14 июня, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, мы рады объявить даты восемнадцатого фестиваля раннесредневековой культуры "Исаборг-2026". Он состоится 12-14 июня 2026 года. Начинаем готовится к фестивалю! Будем держать вас в курсе новостей по мере их появления», - сообщили в группе.

Напомним, в 2025 году в дни фестиваля «Исаборг» более 6 тысяч гостей посетили Изборскую крепость. Приехали 207 участников из клубов исторической реконструкции Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Петрозаводска, Смоленска, Брянска, Соснового Бора и Кингисеппа Ленинградской области, белорусского Витебска.