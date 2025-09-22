Культура

Фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту» прошел на родине актера

Открытый фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту», посвященный советскому и российскому актёру театра и кино, народному артисту СССР Зиновию Гердту, состоялся 20 сентября в Себеже, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества

Театральный фестиваль «В Себеж к Гердту» впервые прошел 23 сентября 2016 года. И с тех пор каждый год в сентябре в Себеж съезжаются участники любительских театральных коллективов Псковской области.

«В следующем году мы будем отмечать 110 лет со дня рождения Зиновия Гердта. В этом году фестиваль носит патриотический характер и посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Главной площадкой фестиваля стал Себежский районный центр культуры, на сцене которого театральные коллективы региона показали свои лучшие постановки, посвященные Великой Отечественной войне», - сообщили в центре.

В фестивале приняли участие 16 творческих театральных коллективов из Опочки, Новоржева, Карамышево, Красногородского и Себежского округов, Пустошки, Струг Красных, Невеля, Пскова, Локни, Усвят.

Началось мероприятие с театрализованного шествия и возложения цветов к памятнику Зиновия Гердта.

В этом году в фестивале появилась новая номинация «Моноспектакль», где участники исполняли отрывки известных произведений на военную тему. Жюри отметило все коллективы.

«Театральный фестиваль "В Себеж к Гердту" — это яркое событие в культурной жизни Псковской области. Все любители и ценители театрального искусства смогли увидеть лучшие театральные постановки на одной сцене», - добавили в центре.