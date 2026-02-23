 
Культура

Победителем отборочного тура фестиваля «Добрый рок» в Пскове стала группа «Элли Блэк» из Новосибирска

В Пскове состоялся очередной отборочный тур фестиваля «Добрый рок». Группы-претенденты из разных уголков страны собрались, чтобы побороться за возможность выступить на фестивальной поляне в июле, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Видео: Группа социальной сети «ВКонтакте» «Добрый рок | Псков»

Жюри, состоящее из организаторов, партнеров и опытных музыкантов, столкнулось с непростым выбором. Как отметил директор фестиваля Андрей Семенов: «Много писать не буду, скажу одно - красиво получилось!»

В результате напряженной борьбы победителем отборочного тура стала группа «Элли Блэк» из Новосибирска. Их стремление быть услышанными и найти новых слушателей впечатлило всех присутствующих, отметил Андрей Семенов. 

У других претендентов есть возможность дождаться конца апреля и, возможно, получить «счастливый билет» на участие в фестивале.

Следующий отборочный тур «Добрый рок - Поехали» состоится 14 марта. Организаторы приглашают всех желающих следить за новостями и поддерживать своих любимцев. 

