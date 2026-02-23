Более 500 человек посетили псковский Сретенский бал

Одиннадцатый молодёжный Сретенский бал состоялся в Пскове 21 февраля. Мероприятие, приуроченное к празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи, собрало более 500 участников и гостей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Бал открыли выступлением хора храма Воскресения Христова (со Стадища), академического хора Псковского областного колледжа искусств, а также церемониальным танцем Короля и Королевы бала 2025 года.

Хореографом мероприятия вновь выступила Анастасия Саар. В течение полутора месяцев она вела подготовку 85 танцующих пар, разучивая с ними классические бальные танцы, а во время бала помогала участникам ориентироваться в движениях.

Программа традиционно состояла из трёх отделений. Под аккомпанемент камерного ансамбля Губернаторского симфонического оркестра Псковской области пары исполнили бальные танцы, а также приняли участие в играх: «Вальс с цветком», «Ручеёк» и впервые – «Кошки-мышки».

В перерывах между отделениями для гостей работали тематические площадки. Был организован творческий салон, салон по созданию украшений из бисера, каллиграфический салон. Посетители могли ознакомиться с секретами этикета, посетить литературную гостиную и салон «Модный журнал „Вестникъ моды“». Также для гостей работали фотозона и бальная почта, позволявшая обмениваться комплиментами и впечатлениями.

Кроме того, в программу вошли выступления творческих коллективов и солистов. Зрители увидели балетные и народные танцы в исполнении народного коллектива, хореографического ансамбля «Юность». Музыкальную часть дополнили игра на синтезаторе Матвея Гаврилина, сольное пение Надежды Цыгановой и Анны Мухановой.

Кульминацией второго отделения стал конкурс на звание Короля и Королевы бала. Шесть лучших пар, отличившихся на репетициях, исполнили подготовленные номера. Победителей определили зрительским голосованием. Титул и статуэтку, а также возможность посетить Бал дебютантов в Санкт-Петербурге, завоевала пара Никиты Первова и Александры Лукьяненко.

Завершился вечер новой постановкой – кавалерийским маршем. В знак внимания и восхищения каждый кавалер преподнёс своей даме живую розу.

Как отметила руководитель проекта Софья Радион, этот вечер запомнится не только танцами, но и особыми моментами: «Второй год подряд на нашем балу происходит публичное признание в любви. В этот раз один из участников сделал предложение своей спутнице. Похоже, что Сретенский бал становится для молодёжи не просто танцевальным вечером, а местом, где зарождаются крепкие чувства и создаются новые семьи».

Событие состоялось при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи – Росмолодёжь. Гранты, генерального партнёра – ПРО «Деловая Россия» Псковской области и официальных партнёров: Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, МБУ «Псковский городской молодёжный центр», МАУ «Дирекция спортивных сооружений города Пскова», Псковской епархии, РОО «Псковский молодёжный центр», Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова, Студии исторического и социального танца «Госпожи Макаровой», ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» и Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва.