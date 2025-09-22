Псковcкая обл.
Культура

Спектакль плюс экскурсия: школьники Псковской области едут на «театральные дни» в Пушкинский заповедник

22.09.2025 18:13|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 22 сентября, на один из самых востребованных спектаклей из гастрольной афиши петербургского театра «Пушкинская школа» — «Горе от ума» по комедии А.С. Грибоедова — в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приехали несколько школьных групп из разных районов Псковской области.

Фото: Пушкинский заповедник

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, многие учебные заведения, изыскавшие возможность привезти своих воспитанников в эти «театральные дни» в Пушкинский заповедник, не ограничиваются только просмотром той или иной постановки, но до того устраивают для ребят экскурсию или даже просто прогулку в какую-либо из музейных усадеб. Так, например, для школьников из Дедовичей сегодня перед спектаклем провели экскурсию по мемориальному имению Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское». Завтра учащиеся Псковского технического лицея — две группы, всего сто человек — намерены перед «Ревизором» по Н.В. Гоголю побывать сразу в двух музеях-усадьбах: в «Михайловском» и в «Тригорском». Гимназистов из Острова, которые 26 сентября будут смотреть премьерную «Сказку о мёртвой царевне…», до спектакля ждут в музейном комплексе в Бугрово; учеников псковской школы № 11 в этот же день — в «Михайловском». А наставники гимназистов из Дно выбрали для своих подопечных другую премьеру «Пушкинской школы» — спектакль «Выстрел. Метель», назначенный на 28 сентября, и также экскурсию по музею-усадьбе «Михайловское».

Напомним, что 10 из 11 гастрольных спектаклей театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера участвуют в федеральной программе «Пушкинская карта». Полную гастрольную афишу столичного театра в Святогорье можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Календарь событий → Сентябрь → Гастроли театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера».

Источник: Псковская Лента Новостей
