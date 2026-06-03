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Дуэт органа и флейты исполнит музыку барокко и романтизма для псковичей 7 июня

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Концерт ансамблевой музыки из цикла «Кружево барокко и романтический орган» состоится в воскресенье, 7 июня, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступят молодые, но уже зарекомендовавшие себя петербургские музыканты: органистка, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Елизавета Кузнецова и флейтистка лауреат всероссийских и международных конкурсов  Александра Ярыгина.

В программе концерта прозвучат музыкальные произведения XVII-XXI веков: Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Эжена Жигу, Ремо Джадзотто и Алексея Шмитова.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 60 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

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