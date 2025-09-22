Культура

Псковский музей открывает художественную выставку совместно с китайскими партнерами

Выставка «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» торжественно откроется 25 сентября во Дворе Постникова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В купеческих палатах будут представлены картины известных современных художников из Китая: Хуан Хуачжао, Ци Ванли, Цзоу Кэцзюнь, Дин Чжигуй и Чэн Сыби. Красочные работы художники создали в 2025 году на пленэре на Псковской земле и в Китае.

Перед торжественным открытием художник Ци Ванли проведет мастер-класс по традиционной художественной китайской живописи Гохуа для гостей выставки.

Приглашаем принять участие в торжественном открытии выставки 25 сентября в 17:00 во Дворе Постникова (ул. О. Кошевого, 2). Стоимость: бесплатно по пригласительным, которые можно получить в кассе Главного здания музея (ул. Некрасова, 7) с 10:30 до 17:30. Количество ограничено. Дополнительная информация: +78112292260.